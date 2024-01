Ananindeua 80 anos: missa em ação de graças celebra aniversário da cidade na Igreja Matriz

O município de Ananindeua comemora, nesta quarta-feira (3), 80 anos de fundação. Para festejar essa data especial, uma série de programações estão sendo realizadas na cidade ao longo do dia. A abertura das comemorações iniciou, às 7h30, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, no Centro, com uma missa em ação de graças, celebrada pelo reitor da igreja, Francisco Alves de Lima, o padre Chicão.

A missa contou com a presença do prefeito Daniel Santos, que recebeu uma medalha de honra ao mérito. A honraria é entregue a personalidades que trabalham em prol da sociedade ananindeuense. Os fiéis, moradores do município, fizeram questão de estarem presentes na igreja, que recebeu grande público nesta manhã. A celebração teve direito a bolo e parabéns aos 80 anos da cidade.

Para o padre o padre Chicão, a celebração dos 80 anos do município “se reveste de uma importância muito grande”, porque está ligada também à criação da primeira paróquia de Ananindeua, a paróquia de Nossa Senhora das Graças, cujo aniversário do 80º ano de fundação foi celebrado em julho do ano passado, no dia 9. “Então, nada mais justo do que nos encontrarmos como povo e comunidade de Ananindeua para celebrar este momento festivo do nosso município”, disse o sacerdote.

“O tema da homilia, da reflexão, versou justamente sobre a necessidade de redescobrirmos e aprofundarmos cada vez mais as nossas raízes, sejam as raízes cristãs, pelo longo trabalho de evangelização realizada através da paróquia Nossa Senhora das Graças, originando tantas outras paróquias, como também das pessoas que aqui chegaram, os pioneiros do nosso município, aqueles que foram construindo aos poucos o que nós temos hoje como realidade é municipal”, completou padre Chicão.

Durante a missa em ação de graças, o prefeito Daniel Santos anunciou que, em breve, serão realizados os trabalhos para a reforma da Praça Santuário de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa.

Na ocasião, a Igreja Matriz reafirmou o desejo de que o Círio de Nossa Senhora das Graças, conhecido também como o Círio de Ananindeua, seja declarado patrimônio cultural e imaterial da cidade. Vale destacar que já existe um projeto em andamento, que tem a frente a vereadora Nice e o apoio do presidente da Câmara, Rui Begot.