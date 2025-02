Brasil Novo recebe primeiro Ginásio Poliesportivo

O Governo do Pará entregou nesta quarta-feira (26) o novo Ginásio Poliesportivo de Brasil Novo, município da Região de Integração do Xingu, oferecendo mais uma opção às práticas de esporte e lazer da população local. A obra resulta de um convênio firmado entre o governo estadual, por meio da Secretaria de Estado e Administração (Seplad), e a Prefeitura Municipal.

"Aqui em Brasil Novo agora tem ginásio novo e esporte para essa meninada e para juventude. Então, bora aproveitar o novo espaço para a prática de vários esportes. São 1.600 metros de obra construída, com equipamento novo, estrutura nova, tem vestiário, banheiro, tudo novo, tudo bacana, estrutura muito legal", destacou o governador durante evento de inauguração do espaço.

A carência de um espaço adequado para a prática esportiva no município restringia o desenvolvimento de modalidades como handebol, futsal e basquete, além de dificultar a realização de eventos esportivos e a formação de novos talentos. Com a entrega da nova estrutura, essa realidade muda significativamente, trazendo benefícios que vão além do esporte, impactando a vida social e cultural da comunidade.

"Nós não tínhamos uma área específica no município para as práticas esportivas de handebol, futsal, basquete e outras modalidades. O novo ginásio vem para mudar essa situação. O espaço vai incentivar a prática esportiva e reunir famílias, melhorando a vivência social. É um ganho gigantesco para a população, tanto na obra estrutural quanto para o desenvolvimento do esporte no município", conta Heitor Zandelato, secretário de Esporte e Lazer de Brasil Novo.

Localizado na Rua Projetada, o novo Ginásio Poliesportivo ocupa uma área de 1.604,28 m², com arquibancada para cerca de 500 pessoas, banheiros, vestiários para atletas e um palco com camarim para eventos. A obra atende a demanda da população por espaços que possibilitam a realização de diversas modalidades culturais e esportivas, como eventos escolares, shows, futsal, handebol, vôlei e basquete, incentivando o esporte e melhorando a qualidade de vida da população, além de aquecer a economia local.

Para o coordenador de esporte de Brasil Novo, Alessandro Novaes de Lima, o novo ginásio vai mudar definitivamente a realidade especialmente dos jovens, que antes precisavam se deslocar até outras cidades para praticar esportes e participar de competições.

"Eu pratiquei futsal até meus 29 anos e a maior dificuldade era com relação ao espaço para isso, que não existia. Antigamente era muito pequena a nossa área de lazer e tínhamos que ir até a cidade vizinha, Altamira. Com esse novo ginásio, a juventude vai treinar em uma quadra ampla e vamos melhorar a nossa prática esportiva. É uma obra ímpar que irá fazer a diferença na vida desses jovens, agradeço ao governador Helder por essa obra, o governo está de parabéns ao proporcionar isso ao nosso município", relata Alessandro.

Os serviços no ginásio foram realizados por meio de investimentos do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE). A execução da obra reforça o compromisso do Estado em promover melhorias significativas na infraestrutura de todos os municípios, por meio de recursos do FDE, para impulsionar o desenvolvimento local. Além disso, a iniciativa contribui diretamente para a qualificação e aprimoramento dos serviços disponibilizados à população, garantindo mais eficiência e benefícios para os cidadãos.

O professor Jefferson Feitosa de Morais diz que o novo espaço poderá abrir portas para possíveis competições esportivas. "Para mim é de suma importância ter esse ginásio aqui no município, os jovens vão aproveitar bem esse espaço e também vamos ter competições aqui, quem sabe até de nível nacional, pois até então não tínhamos uma quadra que poderia receber um evento desse porte. É uma honra para o município de Brasil Novo e agradeço ao governador Helder Barbalho, à vice-governadora Hana Ghassan e ao nosso prefeito", disse Jefferson.