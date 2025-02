Governo do Pará entrega 160ª escola estadual totalmente reconstruída e equipada

Garantir infraestrutura de qualidade às escolas da rede estadual de ensino paraense é uma prioridade do Governo do Pará que, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou nesta quarta-feira (26), a Escola Estadual Brasil Novo, o 160º estabelecimento de ensino a receber reforma total. A comunidade de Brasil Novo conta agora com uma escola de Ensino Médio que atenderá 1.440 estudantes nos períodos matutino, vespertino e noturno.

"Esta é a escola de número 160 que entregamos no nosso estado. Que possamos entregar muitas outras para levar o desenvolvimento a todas as cidades, a todos os nossos alunos, às famílias do Pará. Quem mora em Brasil Novo sabe a novela que foi essa escola para ficar pronta. Fizeram um projeto errado, a escola ficou parada, o recurso federal daqui foi suspenso... Tivemos que fazer tudo com recurso próprio, porque não dava mais para esperar o Ministério da Educação encontrar uma solução. Resolvi assumir para poder entregar essa obra. Hoje eu estou aqui com vocês para dizer que, finalmente, está pronta a Escola Estadual de Ensino Médio Brasil Novo. A escola está linda, toda climatizada, com laboratório de informática, área de recreação toda adaptada, quadra de esporte, com acessibilidade", destacou o governador do Estado, Helder Barbalho.

A nova escola estadual de Ensino Médio do município conta com infraestrutura moderna, totalmente equipada. (Foto: Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

Durante a entrega do novo prédio, o governador também reconheceu o desempenho da comunidade escolar, que apresentou crescimento no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). "Essa escola já tinha tirado, há dois anos, 3,6 no Ideb. Agora, nessa última avaliação, aumentou para 4,6, um dos maiores aumentos de todo o Pará. Se vocês já conseguiram elevar esse nível, imagina agora com a escola pronta. Brasil Novo tem que chegar em cinco", desafiou Helder Barbalho.

A escola

A nova escola estadual de Ensino Médio do município conta com infraestrutura moderna, totalmente equipada. São 12 salas de aula, biblioteca, laboratório multidisciplinar, laboratório de informática, Sala de Atendimento Educacional Especializado (SAEE), auditório, bloco administrativo, banheiros masculino, feminino e PcD, cozinha, sala dos professores, quadra coberta, entre outros espaços fundamentais para o atendimento pleno aos estudantes, famílias e suporte às equipes escolares.

A instituição ainda será uma das contempladas com o programa "Conecta Educação", da Seduc, que vai modernizar a rotina das escolas estaduais, já que permite que qualquer espaço ou sala de aula se transforme em um laboratório digital. A iniciativa amplia as possibilidades pedagógicas e garante mais acesso à tecnologia para estudantes e educadores. Cada kit contém um carrinho equipado com 36 chromebooks, um novo tipo de notebook que utiliza o sistema operacional Chrome, equipados com entrada USB, leitor de multimídia MicroSD, com a tela 11.6 polegadas, HD LED e antirreflexo, entre outras configurações.

Brasil Novo agora conta com uma escola de Ensino Médio que atenderá 1.440 estudantes nos períodos matutino, vespertino e noturno. (Foto: Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

Para Sabrina de Melo, estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Brasil Novo, a nova escola é uma conquista. "Como eu tive experiência de passar pela outra escola em que estávamos estudando, fiquei surpresa agora, pois isso é algo novo pra gente aqui. É muito interessante poder ver essa conquista, que há anos era aguardada. Agora a gente vai conseguir desfrutar de tudo isso no nosso último ano", disse.

Isabelly Brito, também do 3º ano do Ensino Médio, recebeu a nova escola com muita expectativa. "O ambiente está muito melhor, mais confortável para os alunos, muito melhor em comparação com a escola em que estávamos. Isso vai ajudar muito a gente no futuro. O laboratório e a sala de informática, por exemplo, vão nos ajudar a melhorar bastante nos estudos, vamos poder adquirir mais conhecimento", comentou.