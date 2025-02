Estado entrega em Brasil Novo escola de ensino médio para mais de 1.400 alunos

Com uma estrutura totalmente adequada às novas demandas do ensino, para atender 1.440 estudantes, a Escola Estadual de Ensino Médio Brasil Novo será entregue pelo Governo do Pará na quarta-feira (26), reiterando o compromisso com a educação pública de qualidade em todas as regiões. É a 160ª unidade de ensino entregue pelo Estado reestruturada e equipada, ampliando a oferta de ensino público na Região de Integração Xingu, oeste paraense.

Com 12 salas de aulas, biblioteca, laboratório multidisciplinar e de informática, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), auditório, bloco administrativo, secretaria, direção, sala de professores, banheiros masculino e feminino, banheiros para PcD (pessoa com deficiência), quadra coberta, vestiários, cozinha, despensas, depósito e outras instalações, a nova escola beneficiará estudantes das comunidades Cabanagem, Santos Dumont e Santa Terezinha, nos três turnos - manhã, tarde e noite.

VEJA MAIS



"A nova Escola Estadual de Brasil Novo é a 160ª entrega realizada pelo Governo do Pará. Esse é um avanço fundamental para a oferta e a garantia de um ensino médio de qualidade para a região, que tanto aguardou por esse momento. Seguimos avançando para que a educação do Pará esteja sempre em destaque", ressalta Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

A unidade fica no centro da sede municipal, proporcionando condições ideais para alunos e profissionais da educação.

Expectativa

O diretor da "Brasil Novo", Jorge Bernardo, ressalta que "a expectativa por parte da comunidade escolar está muito grande. Os alunos estão ansiosos por estudar neste prédio, há muito esperado. Nós estamos aguardando a comunidade para prestigiar esse momento. E esta escola nova vai beneficiar de maneira positiva nossa comunidade, oferecendo condições reais e adequadas para que os professores possam aumentar a qualidade do ensino para a nossa comunidade brasil-novense".

Professora de Língua Portuguesa na escola, Márcia Chaves destaca a importância dos novos espaços que os alunos terão para ampliar seus conhecimentos, desenvolvendo a educação no município.

"Os alunos estão extremamente felizes, eufóricos, com uma expectativa de vir para a estrutura nova, uma estrutura maravilhosa, com um prédio em nível de desenvolvimento educacional, que vai proporcionar ensino e aprendizagem melhores para todos, um conforto maior e melhor. Quanto à questão da sala de informática e biblioteca, são novos espaços de aquisição de conhecimento, que com certeza será um fator positivo no processo de aprendizagem. Além da quadra coberta para a prática de esportes, que também não tinha", acrescenta a professora.

Estrutura diferenciada

Segundo Alison de Souza, professor de Química, "a comunidade pode dizer que, agora, tem uma escola estadual de referência na nossa região para atender o nosso alunato em vários aspectos. Nossos alunos vão usufruir de uma estrutura diferenciada, onde vão ter apoio pedagógico, com uma estrutura muito boa, um ginásio esportivo. A escola está adequada para nossos alunos, que sonharam sempre com uma escola digna, e com certeza está atendendo à demanda da comunidade".

O compromisso com a educação é prioridade do Governo do Pará, consolidada em investimentos nos 144 municípios, que resultam em obras de construção e reconstrução de unidades escolares, e também de creches, além de ações de reconhecimento e valorização de estudantes e professores. Entre as ações, destacam-se:

Conecta Educação

Os investimentos incluem ainda ações que fortalecem o ensino público, como o Programa "Conecta Educação", lançado este ano pelo governo do Estado, em Belém, para expandir o acesso a recursos tecnológicos.

Mais de 11.600 notebooks já foram entregues pelo Governo desde o lançamento do Programa, contemplando as regiões Metropolitana de Belém, de Integração Carajás e Baixo Amazonas, equipando escolas nos municípios de Marabá, Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos.

Reconhecimento e valorização - O Programa "Bora Estudar" contempla com R$ 10 mil estudantes que obtêm notas a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou alcançam melhor desempenho em sala de aula.

Por meio do Programa, o melhor estudante de cada turma tem seu esforço e dedicação reconhecidos, podendo utilizar o valor do cheque para construção, reforma, ampliação, melhoria ou obras de adaptação em suas residências.