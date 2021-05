Bragança já vacinou 60% de sua população ribeirinha

Bragança já vacinou 60% da população ribeirinha do município contra a covid-19. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (27), pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, a população ribeirinha é formada por 16 mil pessoas. Nesse município localizado no nordeste paraense, a imunização contra a covid-19 está sendo realizada para os moradores de comunidades ribeirinhas. A etapa da vacinação que corresponde aos moradores das comunidades ribeirinhas começou no dia 13 de maio, com a imunização dos moradores da Vila dos Pescadores, na praia de Ajuruteua.

O serviço é realizado conforme portaria do Ministério da Saúde, que prioriza a população ribeirinha em vulnerabilidade social. A vacinação na zona rural e pesqueira está sendo realizada em Bragança por meio do cadastramento feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSB), junto ao Ministério da Saúde, que enquadrou essas comunidades na categoria ribeirinhas, o que proporcionou a realização desse serviço nesses locais mais distantes do centro urbano.

Nas comunidades onde há Unidades Básicas de Saúde (UBS), são nelas que a vacinação é administrada. No entanto, e onde não há UBS, as equipes multiprofissionais da saúde se deslocam juntamente com as equipes da Vigilância Sanitária, e executam todos os procedimentos da vacinação, obedecendo a todos os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e Ministério da Saúde. A vacina contra a covid-19 já chegou em áreas bem remotas, na zona pesqueira, como nas ilhas do Inferninho, Pilão e Paraíso. Além das comunidades pesqueiras do entorno da praia de Ajuruteua, a vacinação das comunidades ribeirinhas cobriu todas as localidades da região do Cacoal do Peritoró e do Montenegro, as duas principais áreas de colônias do município. A imunização também alcançou a Ilha do Canela, praia do cachorro e ilha do Esquece, que fazem parte do litoral de Bragança, área da praia de Ajuruteua.