Bragança celebra penúltimo dia da Festividade de São Benedito neste domingo

Moradores e visitantes do município de Bragança, no nordeste do Pará, celebram neste domingo (25), o Natal de Jesus no penúltimo dia da Festividade de São Benedito. Neste ano, a 224ª edição do tradicional evento retomou com atividades presenciais em homenagem ao santo preto. As celebrações começaram no dia 18 deste mês e terminam nesta segunda-feira (26).

Durante a manhã, a igreja matriz deu início às orações e cantos a São Benedito, quando os membros das comitivas de esmolações rezam e entoam a ladainha ao santo em agradecimento às graças alcançadas. As ladainhas rememoram a forma como os escravos oravam.

Em seguida, as três imagens históricas de São Benedito são elevadas ao altar da igreja. As pequenas réplicas que foram herdadas dos escravos, representam as praias, as colônias e os campos de Bragança. As imagens só descem do altar no mês de maio, quando começam as esmolações pelos campos, praias e colônias da cidade, assim como faziam os escravos.

Ao meio dia, foi realizado um almoço oferecido pela juíza da festividade, Maria Eduarda Silva Souza. A distribuição de alimentos é uma tradição da festividade, acompanhada de músicas e orações. Às 15h, iniciou a Cavalhada na área do Campo de Aviação Santos Dumont.

A programação segue até as 19h30 com uma missa que será presidida pelo Padre Elias.

Confira a programação de segunda-feira (26)

7h - Terço e Novena a São Benedito.

7h30 - Santa Missa Solene da Festividade do Glorioso São Benedito, no Largo de São Benedito.

10h - Leilão da Festividade no Salão São Beneditino.

12h - Almoço do Juiz Antônio Carlos Pereira Formigosa (Podium Clube)

15h30 - Louvação a São Benedito, na Igreja de São Benedito, com as Comissões de Esmolações.

16h - Procissão solene com a imagem do Glorioso São Benedito do Andor, percorrendo o itinerário do: Largo de São Benedito, avenida Visconde de Rio Branco, travessa Senador José Pinheiro, avenida Visconde de Souza Franco, praça da República, alameda Leandro Ribeiro, travessa coronel Antônio Pedra, praça da Bandeira, avenida Nazareno Ferreira, travessa Dom Pedro I e rua Pinheiro Júnior, retornando ao Largo de São Benedito.

Apresentação da Marujada no Teatro Museu da Marujada, após a Missa Campal.

23h - Encerramento da Festividade em torno da Igreja de São Benedito