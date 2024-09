BR-316: veja como fica o trânsito na rodovia devido às obras do BRT a partir desta segunda

O trecho do km 2 da rodovia BR-316, em Ananindeua, será temporariamente interditado a partir desta segunda-feira (2). A medida é necessária para a execução do retorno definitivo e avanço das obras do BRT Metropolitano, de acordo com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). Outros da rodovia também terão mudanças.

Segundo o NGTM, os veículos que desejarem voltar para Belém devem pegar o retorno mais próximo, no km 3. O retorno para Marituba será mantido, bem como a faixa de pedestre para a travessia. Motoristas devem ficar atentos às sinalizações de trânsito ao longo da BR-316.

Também na BR-316, os motoristas que trafegarem entre os km 7 e 8, sentido Marituba, devem acessar a faixa no BRT ou a faixa da direita nesse perímetro, como opção de desvio. Isso por conta de asfaltamento na área. Ainda no km 8, no sentido Belém, os condutores também deverão seguir pela faixa do BRT ou pela faixa do lado esquerdo para seguir viagem.

Mais interdições

No km 10, o trânsito também sofre alterações. A faixa da direita, no sentido Belém, passará por obras de drenagem e asfaltamento. Quem trafega pela via deve pegar a faixa da esquerda e a pista do BRT para seguir. Outro ponto que terá mudanças será entre a avenida Independência e a passagem Dona Ana.

Neste trecho, no sentido Belém, a BR-316 estará bloqueada para serviço de drenagem. Os motoristas devem usar a entrada da avenida Independência para prosseguir ou devem usar o desvio pela pista do BRT. Já no sentido de retorno da Independência, os motoristas deverão seguir pela passagem Dona Ana - por conta de um bloqueio no meio da avenida - para seguir em direção à Marituba.

E quem segue pelo km 10 da BR-316, no sentido Belém-Marituba, não irá se deparar com mudanças no trânsito. As duas faixas da direita da via seguem liberadas normalmente. Todas essas alterações deverão seguir até sexta-feira (6).