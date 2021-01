Bombeiros acham corpo de idoso que caiu no rio Itacaúnas, após brincadeira em ponte

O Corpo de Bombeiros Militar confirmou no início da noite deste sábado (23) que que resgatou, por volta de 17h30, o corpo do idoso desaparecido desde ontem (22) no Rio Itacaiúnas, em Marabá, no sudeste paraense. A vítima caiu nas águas após ultrapassar a mureta de proteção da ponte.

"O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para os procedimentos cabíveis", disse a nota do governo do Estado do Pará, divulgada às 18h45.

José Ribeiro de Cristo, de 64 anos, sumiu nas águas do Rio Itacaiúnas, em Marabá, após se desequilibrar e cair durante uma "brincadeira" na ponte. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (22), no município do sudeste paraense. A cena foi registrada em vídeo pela sobrinha da vítima, Nailda dos Santos, de 50 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros estavam em busca do idoso desde o dia em que ele submergiu e não foi mais visto no Itacaiúnas.

A sobrinha afirmou, no dia do acidente, que a vítima não teria morrido durante a queda. Ela informou aos Bombeiros e à políciaque viu José nadando alguns metros, antes de submergir e não ser mais visto.

José Ribeiro é natural de Rio Branco do Sul, no Paraná. Aposentado, ele estava em Marabá para comprar uma casa, já que planejava se mudar para a cidade. Entretanto, diante da recusa da esposa em vir com ele, o homem já havia desistido da ideia e estava a caminho do aeroporto João Rocha para comprar uma passagem de volta. Foi nesse percurso que, acompanhado da sobrinha em um carro de transporte por aplicativos. que ele pediu ao motorista que parasse para que fizessem umas fotos do Rio Itacaiúnas.