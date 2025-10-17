Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Benevides realiza primeira Marcha para Jesus neste sábado (18)

A expectativa dos organizadores é que a marcha entre para o calendário anual da cidade

O Liberal
fonte

Benevides realiza primeira Marcha para Jesus neste sábado (18). (Divulgação)

A cidade de Benevides realiza, neste sábado (18), da primeira edição da Marcha para Jesus, evento que deve reunir centenas de fiéis em um grande ato público de fé, louvor e adoração. A mobilização, que une diversas igrejas evangélicas do município, tem como propósito principal promover a comunhão cristã e proclamar a mensagem do evangelho nas ruas. A expectativa dos organizadores é que a marcha entre para o calendário anual da cidade.

A concentração começará às 15h, na entrada do local conhecido como “Guerra”, às margens da BR-316. A saída está prevista para as 16h, com destino à Praça do Begozão, no centro de Benevides. O percurso de cerca de quatro quilômetros será marcado por momentos de oração, cânticos e manifestações de fé.

Entre as atrações confirmadas estão o Ministério Paracleto, Banda Refás, Jonata Silva e Pastor Elon e Banda. Além das apresentações musicais, o público acompanhará uma palavra profética ministrada pelo apóstolo Nathanael.

De acordo com o pastor Haroldo Filho, coordenador da Marcha para Jesus de Benevides, a iniciativa é uma oportunidade de levar a mensagem cristã a toda a população. “Nosso intuito é levar o máximo de cristãos às ruas de Benevides para proclamar e anunciar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador”, destacou.

O pastor também ressaltou o caráter espiritual e transformador do evento. “Queremos lançar sementes em terra fértil, para que onde essa semente cair, o amor, o evangelho e a salvação de Jesus possam florescer”, concluiu.

Benevides realiza primeira Marcha para Jesus neste sábado (18)
Pará
