Benevides iniciou neste sábado (15) a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus

Alana Daniele, de 9 anos, foi a primeira criança a ser imunizadas contra o coronavírus, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Ela estava acompanhada da mãe e comemorou o momento. “Estou muito feliz. Estava ansiosa. Eu queria me vacinar, sempre falava para a mamãe. Hoje foi um dia muito especial”, comentou a estudante.

A mãe da pequena Alana agradeceu o empenho da ciência e dos profissionais de saúde em logo iniciar a imunização de crianças. “Fico muito feliz. Em casa todos confiamos e acreditamos na ciência, estamos todos vacinados e ver esse momento chegar para a minha filha enche meu coração de esperança para que tão logo possamos voltar a ter uma vida normal”, disse Bruna Daniele.

O município de Benevides recebeu 450 doses pediátricas da Pfizer. Foram montados quatros pontos de imunização, dois na sede do município, um no distrito de Benfica e outro no distrito de Murinin. A meta é imunizar mais de nove mil crianças nos próximos dias, conforme recomendações do Ministério da Saúde. O município aguarda novos repasses para prosseguir com a imunização.

A Prefeita de Benevides, Luziane Solon, acompanhou o início da vacinação e comemora o avanço. "Nós mobilizamos toda a equipe de saúde para realizar esse momento. Os pais compareceram, tivemos grandes movimentos nos postos e estou muito contente que Benevides deu esse grande passo na imunização. Aguardamos mais doses nos próximos dias e seguimos firmes contra o coronavírus” finaliza a Chefe do Executivo Municipal.