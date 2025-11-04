Belém será palco do maior ecossistema feminino da COP 30

Estão abertas as inscrições para o Mulheres Inspiradoras HUB COP 30, que reunirá lideranças do Brasil e do exterior no cartão postal da cidade. O evento representa o maior ecossistema de mulheres durante a Conferência. De 10 a 12 de novembro, o Mulheres Inspiradoras HUB COP 30 reunirá lideranças empresariais, políticas e sociais do Brasil e do exterior para debater gênero de forma transversal dentro de ESG, Nova Economia Amazônica, Finanças Verdes, Inovação Climática e Educação para o Futuro. ESG abrange um conjunto de práticas voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial.

Com a temática “Mulheres no Comando da Nova Economia Regenerativa”, o Hub apresentará uma programação dividida em três eixos: o primeiro dia será dedicado à COP 30 e Transição Verde com recorte de gênero; o segundo dia abordará Nova Economia, Inovação e Poder Econômico Feminino; e o terceiro dia encerrará com Amazônia, Geopolítica e Governança Global.

A participação (homens e mulheres) para assistir os painéis e debates do Hub será gratuita mediante cadastro prévio no site oficial da Plataforma Mulheres Inspiradoras (https://www.mulheresinspiradoras.com/informa-es-do-evento-e-registro/mulheres-inspiradoras-hub-cop30). As vagas são limitadas e a programação completa estará disponível no portal.

O projeto é uma realização da Plataforma Mulheres Inspiradoras, e conta com a parceria do Ministério das Mulheres, Globo, O Liberal, Banco da Amazônia, Vibra e Copastur, reforçando o compromisso coletivo com o desenvolvimento sustentável e a equidade de gênero na região.

Serviço:

O que: Mulheres Inspiradoras HUB COP30

Quando: 10 a 12 de novembro de 2025

Horário: 10 até 17h30h

Onde: Teatro Maria Sylvia Nunes – Estação das Docas, Belém do Pará – Programação paralela à COP30

Inscrições: gratuitas e abertas em https://www.mulheresinspiradoras.com/informa-es-do-evento-e-registro/mulheres-inspiradoras-hub-cop30

Sobre a Plataforma Mulheres Inspiradoras

Com uma década de história, a Plataforma Mulheres Inspiradoras é o maior movimento de alta liderança feminina do Brasil e da América Latina. Fundada por Geovana Quadros, empreendedora e diplomata civil, vice-presidente do Conselho de Mulheres da FIESP e Líder de Gênero e ESG do S20/G20, a iniciativa é parceira da ONU Mulheres, BRICS ICC (Índia). Seu ecossistema inclui: Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano (maior premiação feminina do Brasil); Fórum Mulheres

Inspiradoras (primeiro fórum de CEOs mulheres do país); Mulheres Inspiradoras Academy by HSM (Pioneiro em educação focado em alta liderança feminina); Podcast Mulheres Inspiradoras (em parceria com o Vênus Podcast / Grupo Flow); Imersões nacionais e internacionais em agendas globais como Fórum Econômico Mundial, BRICS e COP30.

Mini Bio – Geovana Quadros

Geovana Quadros, 41 anos, é uma brasileira nascida na Amazônia e uma das principais vozes da liderança feminina na América Latina. Empreendedora na causa das mulheres, Diplomata Civil Internacional para questões de gênero e Líder de Gênero dentro de ESG do Startup20 no G20, Geovana também é Vice-Presidente do Conselho Feminino da FIESP.

Com uma carreira internacional de mais de 20 anos em mais de 40 países, é escritora e palestrante global. Iniciou sua trajetória profissional aos 17 anos, em Belém do Pará, no setor de comércio internacional, e logo se mudou para São Paulo, onde construiu uma carreira sólida no mercado de exportação. Ser uma jovem líder em um ambiente predominantemente masculino despertou nela o propósito de ampliar o espaço das mulheres no mundo corporativo.

Inspirada por outras mulheres líderes, escreveu o livro “Dicas de Mulheres Inspiradoras”, o primeiro a reunir nomes da alta liderança feminina brasileira e que deu origem ao Movimento Mulheres Inspiradoras, hoje reconhecido como a maior plataforma de alta liderança feminina da América Latina e parceira oficial da ONU Mulheres.

Em sua trajetória, já teve trocas com grandes líderes internacionais como Oprah Winfrey e Sophia Amoruso, e atualmente integra também o Conselho do Bem Querer Mulher e é Colunista da Gazeta São Paulo.

Geovana é mãe da Júlia, nascida no Dia Internacional da Mulher, e compartilha suas reflexões sobre liderança e networking em @geovanaquadros.

Mais informações: @mulheres_inspiradoras|www.mulheresinspiradoras.com

Contato para imprensa: (11) 98100-6804 | ✉️ info@mulheresinspiradoras.com