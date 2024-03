Belém recebe novo Núcleo de Práticas Jurídicas; confira

Diversas autoridades da área do direito estarão presentes na inauguração de um novo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) em Belém, localizado na sede em uma faculdade na Batista Campos, um marco significativo para a comunidade acadêmica e jurídica da região. A cerimônia de lançamento ocorrerá na próxima quinta-feira (29), às 18h30. A programação homenageará a trajetória profissional e significativa contribuição para o campo jurídico do juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Avertano Klautau.

Após inaugurado, o NPJ será dedicado para a formação de novos advogados, estudantes da instituição, que, diariamente, vivenciarão a rotina profissional, além de oferecer atendimentos gratuitos para a população paraense.

“O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faci Wyden representa um espaço fundamental para o aprimoramento prático dos novos profissionais de direito, oferecendo oportunidades valiosas para a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. O ambiente é todo projetado para simular situações reais do mundo jurídico, proporcionando uma experiência enriquecedora e imersiva na área”, comenta a advogada Kelly Cuesta.





Serviço

Data: Quinta-feira, 29 de fevereiro

Horário: 18h30

Local: Faci Wyden, localizada na travessa dos Tupinambás, número 461