Belém instala comitê para combate a crimes ambientais e descarte irregular de lixo

Nesta quinta-feira (8), foi instalado em Belém um comitê permanente destinado ao combate a crimes ambientais e ao descarte irregular de lixo na cidade. A iniciativa reúne diversos órgãos municipais e visa intensificar a fiscalização e a aplicação de medidas jurídicas contra práticas que prejudicam o meio ambiente na capital paraense.

As atividades do comitê tiveram início após uma reunião na Sala de Situação da Guarda Municipal de Belém (GMB). As equipes que compõem o comitê serão responsáveis por fiscalizar e tomar medidas legais contra indivíduos e empresas que cometam crimes ambientais, como o descarte irregular de lixo, operando em todos os dias da semana e durante todos os turnos.

O comitê é composto por agentes de diferentes secretarias municipais, incluindo Urbanismo (Seurb), Saúde (Sesma), Meio Ambiente (Semma), Saneamento (Sesan), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Guarda Municipal e agências distritais.

A Sala de Videomonitoramento da GMB será uma ferramenta essencial para a execução das atividades do comitê, uma vez que o espaço conta com câmeras instaladas em diversos pontos da cidade, com imagens transmitidas em tempo real, facilitando a identificação de infrações.

Três eixos de atuação

O trabalho do comitê será dividido em três eixos principais: fiscalização ostensiva, educação ambiental e assistência social e saúde. A coordenação das ações de fiscalização ficará a cargo das secretarias de Saneamento (Sesan) e Urbanismo (Seurb), que terão a responsabilidade de identificar e punir crimes ambientais por meio de notificações, multas e apreensões.

No que diz respeito à educação ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) será a responsável por desenvolver ações educativas nas áreas identificadas como focos de crimes ambientais e descarte irregular de lixo.

Já o eixo de assistência social e saúde buscará a inclusão social de trabalhadores vulneráveis, como carroceiros, e garantirá o acesso deles a programas de saúde e assistência social. Essas ações serão coordenadas pela Sesma e Funpapa.

Foco inicial nas áreas mais afetadas

Um dos pontos críticos identificados pelo comitê é o canal da Avenida Antônio Baena, no bairro da Pedreira, conhecido por ser um local de descarte irregular de lixo. Moradores da área, como a doméstica Nazaré Mendes, expressaram otimismo em relação à atuação do comitê. O comitê informou que seguirá com suas ações em outras áreas críticas da cidade, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais e promover uma cidade mais limpa e saudável.