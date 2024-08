Ação de limpeza realiza retirada de entulho e lixo até a próxima semana no bairro do Barreiro

Uma ação de retirada de entulhos iniciou na terça-feira (6) em uma área de descarte irregular localizada na passagem Maria dos Anjos, no bairro do Barreiro, em Belém. A operação de limpeza segue até a próxima sexta-feira (16), com previsão de retirada completa dos resíduos. No último domingo (4), um foco de incêndio se instalou no local devido ao acúmulo de lixo irregular associado às altas temperaturas registradas naquele dia.

Ao longo de todos esses dias, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) estarão no local para acompanhar o serviço. O presidente da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa, explica que o foco de incêndio iniciou por volta das 17h de domingo, sendo imediatamente contido pelo Corpo de Bombeiros, o que evitou maiores prejuízos aos moradores da Passagem.

“O que ocasionou o incêndio foi o descarte de entulhos em um lixão irregular que existe na Passagem. Esse lixão fica embaixo de um linhão de energia. O acúmulo de entulho associado às altas temperaturas foi a razão do princípio de incêndio”, complementa o presidente. Após o combate ao fogo, a Defesa Civil e a Sesan iniciaram a retirada de lixo do espaço.

Resultados

Somente na manhã desta quinta-feira (8), já foram retiradas seis caçambas totalmente cheias de materiais como restos de construção, madeira, entre outros objetos que as pessoas descartam irregularmente no local. “Não são os moradores da passagem que realizam essa ação errada e, sim, pessoas de outras ruas e bairros que vêm até o local para descartar esses entulhos”, explica Claudionor Corrêa.

Segundo o presidente da Comdec, após o término dessa ação, a proposta da Prefeitura de Belém é a de traçar um plano de educação ambiental para os moradores da área e do entorno, a partir de uma parceria entre Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Sesan e a empresa Ciclus. Além de planejar um novo destino para o local.

Para evitar novos focos de incêndio, Claudionor Corrêa explica que é importante que a população fiscalize o descarte irregular de lixo e denuncie essa prática. “A população é os nossos olhos. Identificou o descarte, tire foto, faça vídeo e envie para a Sesan ou para a Guarda Municipal denunciando a ação”, recomenda o presidente da Comissão de Defesa Civil Municipal.