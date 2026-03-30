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Bebê desaparecido em Eldorado dos Carajás: veja o que se sabe sobre o caso

José Arthur, de 1 ano e 6 meses, sumiu na quinta-feira (26); buscas entram no 4º dia

Hannah Franco
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O episódio ocorreu na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana. (Reprodução)

O desaparecimento do bebê José Arthur Sousa Barros, de 1 ano e 6 meses, mobiliza forças de segurança e moradores em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. A criança foi vista pela última vez na quinta-feira (26), por volta das 17h, enquanto brincava na porta de casa, na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana.

Desde então, familiares, amigos e equipes de resgate realizam buscas na região. O caso é investigado pela Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do desaparecimento. Até esta segunda-feira (30), quarto dia de buscas, não havia confirmação sobre o paradeiro do menino.

VEJA MAIS

image Buscas por bebê desaparecido chegam ao quarto dia em Eldorado dos Carajás
A Polícia Civil disse que realiza buscas com o auxílio de um cão farejador para localizar a criança que sumiu na última quinta-feira (26/3)

image Bebê de 1 ano e seis meses segue desaparecido em Eldorado dos Carajás
A criança está sumida desde a última quinta-feira (26) quando brincava em frente da residência da família

O que se sabe sobre o caso

Segundo relatos da família, José Arthur desapareceu enquanto estava próximo à residência. A principal linha inicial levantada por moradores é a possível passagem de um carro suspeito no momento do sumiço. As buscas se concentram em áreas de mata próximas ao local onde a criança foi vista pela última vez.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) realizam varreduras, com apoio de drones para monitoramento aéreo. Além disso, cães farejadores passaram a ser utilizados para tentar localizar pistas.

As buscas seguem com apoio de equipes especializadas. Informações que possam contribuir com a localização de José Arthur podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento do Corpo de Bombeiros sobre o andamento das buscas e aguarda retorno.

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