Bebê desaparecido em Eldorado dos Carajás: veja o que se sabe sobre o caso

O desaparecimento do bebê José Arthur Sousa Barros, de 1 ano e 6 meses, mobiliza forças de segurança e moradores em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. A criança foi vista pela última vez na quinta-feira (26), por volta das 17h, enquanto brincava na porta de casa, na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana.

Desde então, familiares, amigos e equipes de resgate realizam buscas na região. O caso é investigado pela Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do desaparecimento. Até esta segunda-feira (30), quarto dia de buscas, não havia confirmação sobre o paradeiro do menino.

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O que se sabe sobre o caso

Segundo relatos da família, José Arthur desapareceu enquanto estava próximo à residência. A principal linha inicial levantada por moradores é a possível passagem de um carro suspeito no momento do sumiço. As buscas se concentram em áreas de mata próximas ao local onde a criança foi vista pela última vez.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) realizam varreduras, com apoio de drones para monitoramento aéreo. Além disso, cães farejadores passaram a ser utilizados para tentar localizar pistas.

As buscas seguem com apoio de equipes especializadas. Informações que possam contribuir com a localização de José Arthur podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento do Corpo de Bombeiros sobre o andamento das buscas e aguarda retorno.