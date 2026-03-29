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Polícia

Bebê de 1 ano e seis meses segue desaparecido em Eldorado dos Carajás

A criança está sumida desde a última quinta-feira (26) quando brincava em frente da residência da família

O Liberal
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O episódio ocorreu na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana. (Reprodução)

José Arthur, de apenas um ano e seis meses, segue desaparecido desde a última quinta-feira (26), em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. Segundo relatos da família, o menino estava brincando na porta de casa, por volta das 17h, quando sumiu. A Polícia Civil apura o caso.

Neste domingo (29), a Polícia Civil informou, por meio de nota, que a Delegacia de Eldorado dos Carajás instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do desaparecimento. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

O episódio ocorreu na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana. Conforme o portal Correio de Carajás, familiares disseram que um carro suspeito teria passado pelo local no momento do desaparecimento, levantando a hipótese de que a criança pudesse ter sido levada. Desde então, amigos, parentes e moradores da região iniciaram uma força-tarefa em busca do menino.

As buscas contam com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que realiza varreduras na área próxima à residência da família, que pede apoio da população e reforça que qualquer informação pode ser essencial para encontrar José Arthur, ainda conforme o Correio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA sobre o trabalho de buscas pelo bebê, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. 

As autoridades pedem apoio da população e reforça que qualquer informação pode ser essencial para encontrar José Arthur. Informações podem ser repassadas pelo telefone: (94) 99263-9435.

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