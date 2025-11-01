Bases fluviais apreendem quase 150 kg de drogas em operação no Marajó

Uma operação conjunta das bases fluviais e agências de inteligência estaduais resultou na apreensão de aproximadamente 149,065 kg de entorpecentes nesta sexta-feira (31), no Marajó. A droga estava oculta em 159 tabletes dentro de tonéis, sendo transportada em uma balsa com destino a Belém, no Pará.

O monitoramento da embarcação teve início após denúncias das agências de inteligência do Baixo Amazonas, que informaram sobre uma balsa proveniente de Manaus (AM) que seguia rumo à capital paraense. Em resposta, as bases fluviais Candiru e Antônio Lemos reforçaram a fiscalização ao longo da rota.

A equipe da Base Antônio Lemos, que opera no estreito de Breves, abordou um empurrador chamado Rômulo, de uma empresa privada, que estava rebocando duas balsas. Com o auxílio do cão farejador Anubis, os agentes encontraram, em tonéis dentro de uma das balsas, 159 tabletes com uma substância similar à maconha do tipo Skunk. O total da carga apreendida foi de aproximadamente 149,065 kg.

A droga foi apreendida e será apresentada à autoridade policial para as devidas providências legais.

Posicionamento das autoridades

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, destacou a importância da ação integrada e coordenada das forças de segurança do estado no combate ao tráfico fluvial:

“Mais uma vez, nossas equipes de segurança, com uma ação bem coordenada, mostram sua eficácia no combate ao crime organizado que tenta utilizar nossos rios como rotas para o tráfico. Com o trabalho árduo e a inteligência empregada, especialmente pelas nossas bases fluviais, estamos enviando uma mensagem clara: o tráfico de drogas nos nossos rios não será tolerado”, afirmou o secretário.

A apreensão reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e na proteção dos rios da região.