Barcarena vence prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Barcarena foi destaque no cenário nacional ao ser um dos finalistas da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, nesta terça-feira (28), na sede do Sebrae Nacional, em Brasília. O prefeito Renato Ogawa representou o município, que concorreu e venceu a categoria Cidade Empreendedora com o projeto Barcarena Business.

Renato e mais sete prefeitos do Pará foram à capital federal como finalistas do prêmio. Economista, Ogawa comemorou a vitória nas redes sociais, assim que o resultado foi anunciado.

"Estou muito feliz", disse Renato. "Levar o nome de Barcarena ao seu lugar de destaque é uma de minhas missões de vida. Barcarena, o prêmio é nosso", festejou o chefe do Executivo. A premiação do Sebrae para estimular o empreendedorismo é uma iniciativa de 20 anos.

Oito prefeitos paraenses participaram da disputa, são eles: Gersilon Gama, de Dom Eliseu; Luziane Solon, de Benevides; Guto Gouvêa, de Soure; Cleberson Rodrigues, de Bagre; Raquel Possimoser, de Placas; Nélio Aguiar, de Santarém; Paulo Ferreira, Portel, e Renato Ogawa, de Barcarena.

No Pará, a XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor bateu recorde de inscrições, com 93 projetos habilitados, de 88 municípios distintos. Ao todo, 58 gestores foram finalistas, representando as 13 Agências de Negócios do Sebrae no Pará, o que resultou em 21 prefeitos premiados em oito categorias nacionais e 13 destaques regionais.

A premiação

A etapa nacional da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor contou com a presença dos prefeitos vencedores das etapas estaduais de todo o Brasil. Barcarena ficou entre os 199 finalistas, entre os mais de 1.300 municípios brasileiros participantes. A cerimônia marcou os 20 anos da iniciativa, que, desde 2001, reconhece os gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública.

A XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor bateu recorde de inscrições com 1.615 projetos habilitados, de 1.327 municípios distintos. Ao todo, 182 prefeitos de todas as 27 unidades da federação foram selecionados para a etapa nacional do Prêmio, com 199 projetos inscritos que venceram as etapas estaduais.