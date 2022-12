Barcarena ganha reconhecimento nacional por referência em atendimento ao empreendedor

Ter uma ideia na cabeça é o começo de tudo. Primeiro o pensamento, depois a materialização e conquista. Assim começou a história de boa parte de quem começou um negócio próprio. Mas empreender não é fácil e muitas pessoas acabam ficando pelo caminho. Para os principais especialistas, o mais importante para ultrapassar as turbulências características do período de início de negócio é contar com ajuda e no momento certo. Mas, se para muitos contar com um serviço de consultoria é algo tão distante, como fazer para ajudar essa grande parte dos empreendedores? É à partir desta questão que o projeto Sala do Empreendedor, apoiado pelo Sebrae, vem ajudando a milhares de pessoas por todo Brasil. E também em Barcarena.

VEJA MAIS

Aliás, o projeto prestou um serviço tão importante para os moradores de Barcarena que fez com que o município fosse nacionalmente reconhecido como exemplo a ser seguido por todos que participam. A prefeitura de Barcarena recebeu, no dia 7 de dezembro, o Selo Sebrae de Referência em Atendimento pelos serviços oferecidos na Sala do Empreendedor. A premiação foi disputada por 46 municípios e Barcarena ficou com o selo prata, ou seja, em segundo lugar. A agente de Desenvolvimento de Barcarena, Francinete Dias, que também é servidora da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Tecnologia, recebeu o prêmio do Sebrae em nome da prefeitura.

A cerimônia de premiação ocorreu no encerramento do Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento ocorrido no Hotel Sagres, em Belém. Foram dois dias de programação. Barcarena foi representada pelas servidoras Francinete Dias, Laura Marques e Thaís Quaresma, que fez uma exposição no evento sobre compras governamentais. Estratégias de desenvolvimento, inovações e projetos que inspiram foram experiências compartilhadas durante o encontro de Belém.

Equipe da prefeitura de Barcarena recebeu o prêmio no último dia 07 (Divulgação)

Desde janeiro 1.365 pessoas foram atendidas neste que é o primeiro ano do projeto em Barcarena. São moradores que sonham em trabalhar com seu próprio negócio nos mais diversos setores. E recebem auxílio na Sala do Empreededor de diversas formas, com palestras, oficinas, cursos, vídeo-aulas, workshops e consultoria gratuita com profissionais especializados. No local, os empreededores tem acesso facilitado à informação, orientação, qualificação, regularização de suas atividades, dentre outros serviços.

“O projeto tem como objetivo a desburocratização e simplificação de todo processo de constituição, alteração e licenciamento de empresas - MEI. É o espaço de referência do empreendedor, um lugar de relacionamento entre a prefeitura municipal junto à sociedade, um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e desenvolvimento dos pequenos negócios no município. Dessa forma, o empresário pode contar com a facilidade de dirigir-se a um único local capaz de oferecer orientação e todos os serviços necessários para facilitar o surgimento de novas empresas, aumentar a competitividade e promover o desenvolvimento sustentável dos empreendedores locais”, diz Francinete Dias.