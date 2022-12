Sebrae elege nova diretoria para quadriênio 2023-2026 no Pará

O Sebrae Pará elegeu, nesta quinta-feira (15), os novos dirigentes da entidade responsável por promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequenas empresas. Os eleitos terão mandato para o quadriênio 2023-2026. A votação ocorreu em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) da instituição, no bairro do Umarizal, em Belém. A posse está prevista para a primeira quinzena de janeiro de 2023.

Atual diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno Júnior, foi reconduzido ao cargo de diretor-superintendente, integrando a Diretoria Executiva, também formada por Cássia Alessandra da Costa Rodrigues, como diretora administrativa e financeira; e Maria Domingas Ribeiro Paulino, diretora técnica.

“Foi um período de muito entrega, com resultados gigantes e estamos em um bom patamar. Queremos acelerar ainda mais nossa atuação, para fortalecer cada vez mais os pequenos negócios, capilarizando cada vez mais os serviços do Sebrae”, destacou Ruben Magno, que é formado em Administração pela Universidade da Amazônia, e tem pós-graduação em Marketing.

Gano responde pela franquia da marca Pizza Hut no Pará, e já atuou como executivo de multinacional por 15 anos. Desde o ano de 2019, ele ocupa o cargo de diretor-superintendente do Sebrae no Pará.

Também nesta quinta-feira (15), foi escolhido o novo presidente (CDE), José Conrado. Foram eleitos, ainda, como titulares do Conselho Fiscal, Walmir Ferreira Batista (presidente), e Napoleão de Alencar Almeida e Adnaloi Oliveira Dias. Os suplentes são Jaime Soares, Clóvis Armando e Fábio Luís de Araújo Rodrigues para o período de 2023/2027.

A nova diretora técnica eleita, Domingas Ribeiro, já ocupou o mesmo cargo em 2014. Ela é formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), e tem especialização em Ciência da Informação.

Funcionária de carreira há 14 anos no Sebrae, Cássia Costa é administradora pela Universidade da Amazônia, com ênfase em Finanças. Ela é também mestranda em Administração – com ênfase em Gestão Sustentável.