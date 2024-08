Balsa que saiu de Belém com 250 passageiros bate em barranco e encalha a caminho do Amapá

Uma embarcação ferry-boat com quase 250 passageiros e 50 carros encalhou na madrugada desta sexta-feira (2), no Rio Amazonas, nas proximidades da cidade de Breves, no Marajó. Segundo informações, o incidente ocorreu após o comandante do transporte fluvial colidir com um barranco, resultando na imobilização da embarcação.

Os passageiros foram despertados pelo impacto da colisão. Segundo a Marinha do Brasil, ninguém ficou ferido, embora alguns veículos tenham sido danificados. A embarcação partiu de Belém na tarde de quinta-feira (1), com destino a Macapá, e a chegada estava prevista para as 11h da manhã desta sexta-feira. No entanto, devido ao incidente, não há previsão para a chegada.

Tentativas de desencalhar a embarcação com dois rebocadores não tiveram sucesso devido à maré baixa, segundo relatos de passageiros através de vídeos divulgados nas redes sociais. Há uma expectativa de que a operação possa ser realizada às 18h, com a maré cheia.

A Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), emitiu uma nota informando que tomou conhecimento do encalhe na madrugada de hoje. A nota menciona que o ferry-boat, que realizava o trajeto Belém-Macapá, supostamente apresentou uma avaria no sistema de navegação. Até o momento, não há relatos de vítimas ou de poluição ambiental decorrente do incidente.

A embarcação permanece no local e, de acordo com a Marinha, caso necessário, a empresa de navegação poderá realizar o transbordo dos passageiros para outra embarcação para garantir sua segurança e conforto. A CPAOR instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para investigar as causas e responsabilidades do ocorrido.