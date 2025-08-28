Capa Jornal Amazônia
Avenida Deodoro Gurjão, em Benevides, ficará sem energia elétrica para manutenção técnica

Desligamento programado afetará a avenida Deodoro Gurjão, esquina com a estrada da Coreia, nesta sexta-feira (29)

O Liberal

Nesta sexta-feira (29), a Equatorial Pará realizará um desligamento programado de energia elétrica na avenida Deodoro Gurjão, esquina com a estrada da Coreia, no município de Benevides. A interrupção no fornecimento ocorrerá das 9h15 às 14h15, para viabilizar com segurança a realização de serviços técnicos de manutenção preventiva na rede elétrica da região.

A ação faz parte de um mutirão técnico promovido pela distribuidora, que visa manter o bom desempenho do sistema elétrico, reduzir ocorrências de falta de energia e prevenir possíveis acidentes.

Durante o mutirão, serão realizados serviços como poda de árvores, limpeza de faixa e inspeções na rede elétrica. Além das atividades técnicas, a programação inclui também palestras educativas sobre segurança com energia elétrica, que ocorrerão a partir das 8h30 em escolas do município.

A Equatorial Pará reforça que, para a segurança da população, ninguém deve manusear a rede elétrica durante o período de desligamento, pois a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto.

Segundo Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a iniciativa é essencial para garantir a qualidade do fornecimento: “Essas atividades preventivas são essenciais para manter a rede em bom estado, melhorar a qualidade do fornecimento de energia e evitar interrupções. Além disso, aproveitamos a oportunidade para conscientizar a população sobre os riscos e perigos da energia elétrica”, afirmou.

 

