Autoridades lamentam a morte de Sebastião Tapajós

Autoridades e políticos paraenses lamentaram a morte do compositor e violonista Sebastião Tapajós, 79 ano, que faleceu em decorrência de um infarto, neste sábado (2), em Santarém.

Por meio das redes sociais, o Governador do Estado, Helder Barbalho, decretou luto oficial de três dias em tributo ao artista.

“Acabo de receber a triste notícia do falecimento de Sebastião Tapajós. Nascido em Alenquer, foi considerado um dos maiores violonistas do mundo. Meus profundos sentimentos à família e amigos de nosso eterno Tião!”, escreveu Helder Barbalho em um post no Twitter.

VEJA MAIS

Em uma emocionante publicação, a Secretária de Cultura do Estado, Ursula Vidal relembrou a última vez que encontrou o violonista. "Tião tava com aquele olhar de menino que não tem pressa, que sabe que tocar, compor, pescar e amar sua gente e seu lugar são as coisas mais preciosas da vida. Sebastião encantado de encantaria de rio e de floresta deu a volta ao mundo e voltou pra beira de seu Tapajós, onde nasceu dentro de uma embarcação e onde embarcou para a terra do sempre, quando nos deixou nessa saudade estranha, porque a ficha ainda não caiu e o ar tá pesado de um silêncio esquisito, nesse domingo sem a vibração das cordas de seu violão", escreveu.

O Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, descreveu Sebastião Tapajós como “um gênio da arte”. “Tristeza imensa saber da partida de Sebastião Tapajós. Um gênio da arte, um dos mais importantes músicos do Pará e do Brasil, reconhecido mundialmente por sua belíssima obra. Uma grande perda para a humanidade. Deixo minha solidariedade aos seus familiares e amigos”, disse.

Em homenagem ao violonista, o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Francisco Melo (Chicão), destacou que Sebastião Tapajós será sempre lembrado. “Sebastião Tapajós deixa um grande legado para a arte e cultura regional e brasileira, era um violonista e compositor singular. Com o seu violão cantou e enalteceu as belezas do nosso Pará em várias partes do mundo, portanto ele foi e sempre será lembrado por sua arte regional e universal”, declarou.

Para o Presidente da Câmara de Belém, vereador Zeca Pirão, o Pará perde um dos seus maiores músicos. “Essa leva de doenças que estão acontecendo no mundo todo tem nos tirado pessoas brilhantes. Sebastião fazia parte da nossa música, levada o nome do nosso Estado por todo o Brasil e pelo mundo. Sem dúvida é uma perda muito grande”, afirmou.