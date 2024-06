‘Arraiá da Fror’ será regado a muito forró pé de serra e tradição

O Arraiá da Fror será um baile junino regado a muita tradição, comidas típicas e um espaço reservado para mercado criativo com produtos autorais dentro do amplo espaço que a cervejaria possui. Além da tradicional fogueira, o Arraiá contará com muita música popular tradicional e novos sucessos para embalar a noite de festança. O baile ocorrerá neste sábado (29/06), às 20h, em uma cervejaria no bairro do Umarizal.

“Realizar e participar de um baile junino com o peso da tradição que o mês de junho carrega é muito realizador. Toda essa magia musical do imaginário popular que perpassa por décadas, das brincadeiras, das comidas, e principalmente, da alegria do público é o que carrega toda essa tradição que o ‘Arraiá da Fror’ vai buscar proporcionar nesta noite”, explica Megusta, DJ e produtor do evento.

O baile contará com atrações já conhecidas na cidade. O grupo Respeita Juliette (@triorespeita.juliette), DJ Celine (@celinedj__) e DJ Megusta (@dj_megusta) formam o time musical desta noite que terá desde o forró pé de serra tradicional ao forró eletrônico popular.

Serviço: “Arraiá da Fror”

Atrações: Grupo Respeita Juliette, DJ Celine e DJ Megusta

Data: Sábado (29/06) às 20h

Local: Cervejaria Flor de Lúpulo (Tv. Alm. Wandenkolk, 690 - Umarizal, Belém - PA).

Entrada franca.

Informações: (91) 98404-7210