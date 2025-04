arquidiocese de santarém emite orientações para as paróquias pelo falecimento do papa francisco

A Arquidiocese de Santarém divulgou nota informando que se une em oração a toda Igreja no mundo pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido, nesta segunda-feira (21), no Vaticano. Jorge Mario Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina. Ele foi nomeado Papa pelo Colégio de Cardeais em 13 de março de 2013. "Assim que foi eleito, o cardeal brasileiro Cláudio Hummes pediu-o que não esquecesse dos pobres, sendo assim, imediatamente ele lembrou de Francisco de Assis, e escolheu o nome Francisco, se tornando o primeiro Papa Francisco da Igreja Católica Apostólica Romana", informa a Arquidiocese.

Entre os marcos de seu pontificado estão suas encíclicas, em especial a Laudato SI, na qual busca dialogar com todo o mundo acerca da Casa Comum. Também é lembrada a encíclica Fratelli Tutti (Sobre a Fraternidade e a Amizade Social). Recorda-se, ainda, a sua exortação apostólica, “Laudate Deum”, uma continuidade da Laudato SI, que aborda sobre a crise climática. Foram muitos feitos, tais como publicações, Encíclicas, Exortações Apostólicas, viagens, pregações.

Diz o comunicado, assinado por Dom Irineu Roman, Arcebispo Metropolitano de Santarém: "Foram muitos feitos que o nosso amado e querido Papa Francisco fez durante seus 12 anos como Bispo de Roma. A Arquidiocese de Santarém une-se ao luto em comunhão de oração com toda a Igreja".

Uma missa será celebrada na noite desta segunda-feira

As comunidades, paróquias e áreas pastorais estão sendo orientadas para que reservem momentos de oração pela alma do nosso pontífice. Em todas as celebrações, orações do terço em grupo, momentos de oração comunitária e pessoal da Arquidiocese, devem ser colocadas intenções pela alma do Santo Padre. Os programas da Rádio Rural de Santarém - 91.1 FM e da TV Encontro (Canal 26.1) devem incentivar os fiéis a orarem com fé pela alma do Papa Francisco.

Mais: que as redes sociais da arquidiocese, paróquias, áreas pastorais e comunidades convidem os fiéis a se unirem em oração pelo Papa Francisco. E que, nas orações eucarísticas, se observe o que está previsto nas orientações litúrgicas, quando a Sé estiver vacante. "Que, até o sepultamento do Papa Francisco, seja colocado nas igrejas um quadro com a foto do pontífice e uma vela à mesa da Palavra", afirma a Arquidiciose de Santarém.

Será celebrada uma missa nesta segunda-feira pela vida eterna do Papa Francisco, na Igreja São Francisco de Assis, bairro Caranazal, às 19 horas, presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Irineu Roman. "Todos os fiéis estão convidados a participarem. Que o Santo Padre receba o descanso eterno na casa do Pai Celestial e que brilhe para ele a Vossa Luz. Com amor, fé orações", diz Dom Irineu.