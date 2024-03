Apreensão de milhões: carga avaliada em R$3 milhões vinda de São Paulo é retida no Pará

Uma carga avaliada em R$ 3 milhões foi apreendida no Pará, na última quarta-feira, 20 - divulgou a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) na tarde desta sexta, 22. O carregamento ilegal vinha de São Paulo (SP) com destino a Belém e foi interceptado no KM-1.481 da Rodovia BR-010 (Belém-Brasília).

De acordo com informações da Sefa, a carga era composta de produtos eletrônicos, incluindo tablets, notebooks e outros equipamentos. Em detalhes, foram 620 caixas, com 1.200 equipamentos eletrônicos, no valor de R$ 2.985.464,00.

A carga era transportada em uma carreta-baú que saiu de São Paulo (SP) com destino a Belém, para uma empresa não contribuinte de ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços).

"Devido ao valor expressivo das notas fiscais, a fiscalização optou pela verificação e conferência física da carga, quando foram encontradas as 620 caixas, com 1.200 equipamentos eletrônicos, sendo 400 tablets, 300 monitores, 300 notebooks, 300 teclados e 300 mouses ópticos", informou o coordenador da unidade da Sefa no Itinga, Gustavo Bozola.

O remetente não fez o recolhimento do ICMS diferencial de alíquota devido ao Estado pela remessa das mercadorias para não contribuinte, obrigatório pela legislação estadual. Foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 473.424,42, que foi pago e a mercadoria foi liberada.

A carga irregular de postes saiu da Bahia com destino ao Pará (Divulgação / Seja)

Outra carga vinda da Bahia também foi apreendida

No posto fiscal de controle de mercadorias em trânsito da Sefa no município de São Francisco do Pará, na Rodovia BR-316, também no nordeste do Estado, foram apreendidos na quinta-feira (21), 62 postes sem documentos fiscais, oriundos de Salvador (BA) com destino a Belém, avaliados em R$ 150 mil.

"O motorista apresentou nota fiscal de 24 postes para a fiscalização. Foi feita a contagem da carga e observada a diferença. Foi lavrado um TAD de R$ 51 mil", disse o coordenador Volnandes Pereira.

Com informações da Agência Pará.