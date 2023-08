Após três dias, tripulantes de helicóptero que sumiu no Pará são encontrados vivos

Foram encontrados com vida, na manhã deste sábado (19), os três tripulantes de um helicóptero que estava desaparecido desde a última quarta-feira (16), após sair do polo base Bona, na Aldeia Maritepu, no Pará, com destino a Macapá, no Amapá. A operação de resgate continua ocorrendo, devido a área onde os homens estão ser de difícil acesso.

VEJA MAIS

No helicóptero estavam o comandante da aeronave, tenente coronel, Josilei Gonçalves de Freitas junto com José Francisco Vieira, engenheiro da Fundação Nacional do Índio (Funai) e Gabriel, que é mecânico. As buscas estavam sendo feitas por equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá e do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (SAR) do Pará. O helicóptero, contratado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará, não chegou ao destino previsto, então iniciaram as operações de busca.

A aeronave estava programada para pousar às 14h15 no Aeródromo Sérgio Miranda, em Macapá. A equipe iria realizar uma missão que incluía inspeções de pistas de pouso na terra indígena, vistorias, levantamentos e elaboração de projetos de engenharia, conforme informações da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde.

Tenente-Coronel Josilei Gonçalves de Freitas (Reprodução: Redes Sociais)

Buscas

As equipes de buscas já haviam identificado “áreas quentes” - o que pode indicar a presença de fogueiras, aldeias ou garimpos - sinais de “movimentação” na região em que o helicóptero desapareceu. Foram realizados sobrevoos noturnos, com o apoio de visão noturna e outras tecnologias, na área da rota, passando pelas aldeias Aramirã e Aruaru, descendo o rio Mapari até Mucuru. Os agentes haviam identificado na área

Conforme as autoridades, a aeronave se deparou com más condições climáticas e perdeu contato com a empresa perto da Aldeia Mucuru, no Parque Indígena do Tumucumaque. Os três homens foram localizados perto do Rio Iratapuru, a cerca de 70 quilômetros do município de Pedra Branca do Amapari, na região central do Amapá.

A Redação Integrada de Oliberal aguarda nota das autoridades envolvidas na ação, para saber mais detalhes sobre a localização dos três homens.

Equipe com indigenas momentos antes de decolarem (Reprodução: Redes Sociais)