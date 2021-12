Após mais de 5h, incêndio em Alter do Chão é controlado pelo Corpo de Bombeiros

O incidente começou na noite desta desta quinta-feira (30), na região da Capadócia, na área de Proteção Ambiental Alter do chão em Santarém, oeste do Pará. Era pouco mais de 19h quando equipes do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (4º GBM) receberam o chamado.

Um vídeo compartilhado no início da noite nas redes sociais já era possível ver a fumaça forte. O trabalho foi complicado e ainda não há estimativa da área atingida durante o incêndio.

“Existiram momentos em que as chamas chegaram até essa vegetação mais alta, a propagação para áreas de difícil acesso era a nossa maior preocupação, pois dependendo disso não poderíamos adentrar com os equipamentos que tínhamos alí no momento”, disse o Sargento Riler Lopes do Corpo de Bombeiros de Santarém.

(Reprodução / Corpo de Bombeiros)

As chamas foram controladas por volta da meia-noite desta sexta-feira (31), resultando de um tempo de aproximadamente cinco horas de trabalho. Outro fator que ajudou no controle foi a chuva na madrugada que dificultou o surgimento de novos focos. Ainda será realizado um levantamento para descobrir as causas do incêndio.

Outros incêndios

Essa não foi a primeira vez que a área foi incendiada, outras duas vezes, em 2019 e 2020 incêndios de grandes proporções devastaram a área, a mais complicada foi em 2019 quando foram necessários três dias de trabalho para finalmente darem fim ao fogo.