Ao menos cinco municípios paraenses já cancelaram o Carnaval 2022

Em meio à preocupação por conta da pandemia da covid-19, ao menos cinco municípios paraenses já decretaram oficialmente o cancelamento do Carnaval 2022. São eles: Bragança, Santarém, Vigia de Nazaré, Belterra e Itaituba. Com exceção de Vigia, os outros quatro municípios também já decretaram o cancelamento da festa de réveillon deste ano.

Bragança

A Prefeitura de Bragança, no nordeste paraense, anunciou, na tarde deste segunda-feira (29), que não vai realizar nenhuma das duas festas, em virtude do aumento do número de casos de covid-19 no Estado e das novas variantes do mundo.

De acordo com a prefeitura, apesar do controle da doença no município e do avanço no número de pessoas vacinadas, a decisão levou em conta os dados divulgados pelos órgãos competentes em saúde no Brasil e no mundo, e foi adotada para garantir a segurança da população e evitar qualquer risco à saúde pública.

“Preocupados com o grande número de visitantes que a nossa cidade recebe no final do ano e no carnaval, a prefeitura decretou o cancelamento das programações oficiais da prefeitura para esses períodos. Essa decisão foi baseada em dados técnicos de nível nacional e mundial, sabemos que se tratando de uma pandemia, o correto é prevenir e garantir a segurança de todos”, disse o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Mário Júnior.

O prefeito Raimundo Nonato declarou que se trata de uma medida necessária para a segurança e saúde de todos. “O momento é de total cautela, diante do cenário atual da pandemia é necessário medidas de prevenção para evitar prejuízos à saúde dos moradores do município, que todos possam entender que a decisão é para o bem maior da população”, disse.

Também nesta segunda, o prefeito Raimundo Nonato informou, por meio das redes sociais, que estão suspensas as atrações da festividade de São Benedito. A procissão da Marujada, realizada tradicionalmente no dia 26 de dezembro, será substituída por uma carreata pelo segundo ano consecutivo. O decreto que cancela todas essas festas será publicado em breve.

Santarém

Na terça-feira (23), Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, no oeste do Pará, anunciou sobre o cancelamento das duas festas. Esse é o segundo ano consecutivo que os eventos não acontecem devido à pandemia da covid-19. Segundo o gestor municipal, a cidade continua com casos confirmados da doença, mesmo que em um número menor.

Itaituba

Na quarta-feira (24), o prefeito de Itaituba, Valmir Clímaco de Aguiar, anunciou o cancelamento das festas em comemoração ao aniversário de 165 anos de fundação da cidade, no dia 15 de dezembro, réveillon, além do Carnaval em 2022. O principal motivo é a persistência da pandemia no município, localizado no sudoeste do Pará.

Belterra

Em Belterra, a 45 km de Santarém, a não realização das duas programações foi decidida na tarde da quinta-feira (25), após reunião do comitê de crise, que avaliou a situação da pandemia no município. Segundo o prefeito, Jociclélio Castro Macedo, houve aumento no número dos casos em Belterra.

Vigia

A Prefeitura de Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará, anunciou na noite da última sexta-feira (26) o cancelamento do tradicional carnaval do município para o ano que vem. Até esta segunda-feira (29), a prefeitura ainda não tinha definido sobre a realização ou não do réveillon.

Indefinições

Na Região Metropolitana de Belém, os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel do Pará seguem com indefinição sobre a realização ou não das festas de virada do ano e Carnaval.

Já em Curuçá, no nordeste paraense, uma reunião do Gabinete de Crise, agendada para esta terça-feira (30), deve definir sobre a realização ou não das duas festividades. O município tem forte tradição com blocos carnavalescos, entre os quais o Pretinhos do Mangue.

Carnaval em Belém

Na tarde da última quinta-feira (25), a Prefeitura de Belém anunciou que haverá carnaval na capital no ano que vem. A decisão foi tomada logo após uma reunião entre o prefeito Edmilson Rodrigues com representantes das escolas de samba e blocos carnavalescos de Belém e distritos.

A decisão de realizar o Carnaval é baseada nos dados epidemiológicos da capital paraense, que possui mais de 80% de pessoas vacinadas contra a covid-19 com a segunda dose e segue imunizando com a dose de reforço. "Mas queremos que vocês estejam abertos a dar um passo atrás, se for necessário", condicionou o prefeito, na reunião.

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) e demais órgãos da Prefeitura de Belém ainda avaliam a possibilidade de haver ou não a realização de festa de réveillon. Uma reunião com as secretarias envolvidas está agendada [data não informada], para que o assunto ainda seja discutido.