Anticovid: Ministério da Saúde aumenta o número de vacinas destinadas ao Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que o Ministério da Saúde (MS) vai restituir o Estado com um maior número de vacinas contra a covid-19. A restituição veio como resposta a um ofício enviado pelo chefe do Executivo Estadual ao MS, pedindo a revisão no quantitativo de doses enviadas ao Pará, que é o segundo Estado que menos recebeu imunizantes contra a doença. O anúncio foi feito na tarde desta quarta (11), por meio de vídeo publicado nas redes sociais.

Atualmente, somos o segundo estado que menos recebeu vacina e precisamos receber essa recomposição, para avançarmos ainda mais no calendário!

"A nossa equipe técnica da Secretaria de Saúde tem feito uma análise dos números do quanto está sendo distribuído de vacina para todos os Estados do Brasil. E chegamos à conclusão de que, na relação do número de habitantes do Estado do Pará e na quantidade de vacinas enviadas para nós, somos o segundo Estado com o menor número de vacinas até o momento", comentou o governador.

Por meio de tabelas exibidas no vídeo, o governador mostrou que o Pará tem 8.690.745 habitantes e que o número de doses enviadas ao Estado é de 5.947.240, o que representa 0,68 doses por habitante. "E não podemos aceitar isso. Não queremos nada a mais que os outros Estados, mas também não aceitamos nada a menos", acrescentou o governador.

Com isso, a Procuradoria do Estado abriu uma ação judicial para garantir o maior número de doses. "Enquanto isso, estamos dialogando a acreditando que é importante apostar no diálogo e na busca da solução. Enviamos, no dia 13 de julho, ao Ministério da Saúde, um pedido de recomposição desse quantitativo, para que o nosso Estado possa ter o mesmo tratamento dos outros Estados", detalhou Helder.

"Me informou, o ministro da Saúde, ministro Queiroga, no dia de ontem [10], que o ministério já estará recompondo essa quantidade e, a partir das próximas entregas, o Pará será restituído. Com isso, mais vacina chegando, mas gente sendo imunizada", ressaltou.

Entre as próximas remessas, já estão confirmadas mais 74.520 doses da Pfizer e da Astrazeneca, que devem chegar entre esta quarta e a quinta-feira (11 e 12). "Para usarmos em primeira e segunda dose. E vamos continuar avançando na vacinação em todo o nosso Estado", explicou o governador Helder Barbalho.