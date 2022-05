ANTAQ lança aplicativo 'Navegue Seguro' que auxilia passageiros dos transportes aquaviários

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) lançou nesta terça-feira (3), o aplicativo "Navegue Seguro", que permite ao usuário de transportes de embarcações consultar nesta primeira fase, dados sobre: empresa, frota, rotas das embarcações, horários, pontos de chegada e saída das embarcações regularizadas e, também, fazer denúncia de irregularidades. Ao todo, 99 empresas de transporte de passageiros e cargas estão cadastradas no Pará, oferecendo 120 serviços de transportes. O Pará tem 4 milhões de passageiros e cargas nos transportes aquaviários por ano.

Nos últimos anos a ANTAQ realizou estudos sobre a regularidade dos transportes. Em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) fez um raio-x das regulares. Foram inspecionadas 692 embarcações, 413 linhas de transporte e 97 municípios atendidos. Mais de 5 mil passageiros foram entrevistados, disse José Renato Fialho, diretor substituto, na mesa de abertura do evento de lançamento, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso.

A ANTAQ analisou também a condição do transporte intermunicipal e municipal no Pará. A região Norte locomove 10 milhões de passageiros por ano e 3,5 milhões de toneladas de cargas.

De acordo com o Diretor Geral da Agência Nacional, o lançamento do aplicativo irá melhorar a experiência do usuário dos transportes aquaviários. O aplicativo "Navegue Seguro" é gratuito e pode ser baixado nas lojas virtuais dos smartphones. "No primeiro momento o usuário já vai poder identificar se aquela embarcação que está usando é autorizada pela agência, se não está usando um transporte clandestino. Da mesma forma vai poder consultar o esquema operacional da empresa, identificar os horários de partida e chegada de todas as rotas autorizadas pela agência", afirmou.

A ANTAQ, destaca o diretor, está realizando uma ação integrada com vários órgãos que atuam no mesmo setor, tais como, o Governo do Estado do Pará, a Capitania dos Portos, a Marinha, entre outros. Ele diz que o objetivo é construir um fórum permanente de discussão. "É um avanço importante e, com a evolução do aplicativo, o usuário poderá identificar em tempo real e fazer a avaliação por viagem, como já é feito nos aplicativos de mobilidade urbana", complementou falando das próximas três fases de atualização do aplicativo.

Navegação em tempo real

As atualizações do aplicativo estão previstas para que ocorram no período de dois anos, é o que explica Gabriela Costa, superintendente de fiscalização da ANTAQ. A segunda etapa será lançada no próximo semestre e oferecerá à população consulta das rotas das embarcações no mapa. Na terceira etapa será possível avaliar os serviços e as empresas, dando nota/estrelas por viagem - igual aos aplicativos de mobilidade urbana -, as empresas mais avaliadas apareceram primeiro. E, na última fase, será implantada a consulta de tempo estimado e roteirização. O usuário poderá consultar o tempo estimado, com geolocalização, em tempo real da viagem.

Atualmente o aplicativo conta, também, com uma comunicação integrada à ouvidoria da ANTAQ. Gabriela reforça ao usuário que, se ao verificar o nome de uma embarcação e ela não aparecer no sistema do aplicativo, automaticamente o app irá direcionar o usuário a uma tela para falar com o 0800 ou whatsapp, para que a denúncia seja feita.

"O aplicativo tem quatro fases, mas a interação com os passageiros acontece desde a primeira. Contempla a possibilidade de acesso às embarcações, as empresas, verificações de todo o esquema operacional que é enviado pela empresa a agência e a integração da ouvidoria da ANTAQ, ou seja, quando o passageiro entra e digita o nome da empresa de embarcação e ela não está contemplada, o próprio aplicativo já faz uma interface direta com o whatsapp ou número da ouvidoria", esclareceu.

A superintendente não destaca a possibilidade de outras integrações, como um botão de "pânico", acionando as forças policiais, capitania dos portos e outros órgãos de segurança. "Temos dezenas de empresas, mas uma mesma empresa pode ter vários serviços. Temos 174 serviços sendo fiscalizados pela agência: longitudinal, misto e longitudinal de passageiros. Nossa principal preocupação é a segurança dos passageiros, todas as possibilidades que nós tivermos de integrar a comunicação com os outros órgãos, vamos incluir", finalizou.