Ano Novo: terminais e aeroporto de Belém devem movimentar cerca 150 mil pessoas no Réveillon

Para quem deseja viajar durante o período de Ano Novo, seja por meio dos terminais rodoviário ou hidroviário, assim como o Aeroporto Internacional de Belém, as administrações desses 3 espaços estão se preparando para um aumento significativo no fluxo de passageiros durante essa época. Entre embarques e desembarques, estima-se que aproximadamente 150 mil pessoas utilizem esses três importantes pontos de transporte da capital paraense. A movimentação, que já é tradicional nessa época, deve ocorrer até o dia 4 de janeiro de 2025, envolvendo destinos tanto dentro quanto fora do estado.

Movimentão fim de ano terminais e aeroporto de Belém Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

Terminal Rodoviário

De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico em Belém (Sinart), a expectativa de passageiros embarcados para o Réveillon no terminal rodoviário de Belém é de 22.200 embarcados, 7.700 desembarques, com acréscimo de 35% ao número real do ano anterior (2023). Assim, estimando um total aproximado de 30.000 passageiros circulando no Terminal.

Entre os destinos mais procurados pelos passageiros estão os municípios de Curuçá, Vigia, Cametá, Marudá, bem como, o Distrito de Mosqueiro. Já os destinos fora do estado, as cidades que tendem a ser mais procuradas pelos viajantes são: Fortaleza, Recife, São Luís e Salvador.

Iara Vasconcelos, estagiária de pedagogia, de 43 anos, aproveitou o período para viajar de Açu, no Rio Grande do Norte, até Macapá, onde passará o Ano Novo com o namorado. “Cheguei aqui no terminal rodoviário de Belém à meia-noite de ontem e agora estou aguardando a van que me levará até o porto de onde saíra o navio. A previsão é chegar em Macapá amanhã, no dia do show do Roberto Carlos, que quero muito assistir”, contou. Durante a escala na capital paraense, Iara aproveitou para conhecer o Ver-o-Peso e experimentar iguarias locais. “Gostei muito, mas pretendo voltar na feira quando eu parar em escala novamente aqui antes de retornar ao Rio Grande do Norte, lá pelo dia 31 de janeiro”, acrescentou.

Iara Vasconcelos, de 43 anos, estagiaria de Pedagogia, natural de Açú (RN), desembarcou com escala em Belém (PA), está viajando para Macapá (AM) para passar o réveillon (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Já Marlene Borges, de 65 anos, dona de casa, está de partida para Goiânia, onde pretende visitar familiares e passar o Réveillon com sua neta Maria Clara, de 16 anos. “Desde 2014 que não visito minha família. Estou ansiosa para reencontrar netos, primos, tios e tias. É uma alegria imensa que Deus nos proporciona”, disse emocionada. Marlene e Maria Clara saíram de Tomé-Açu às 2h da manhã e, após uma longa jornada até Belém, aguardavam o embarque para Goiás que saíra às 18h.

Marlene Borges, dona de casa, de 65 anos, mora em Tomé Açu (PA) e está indo com a neta Maria Clara, de 16 anos, passar o réveillon em Goiânia (GO) ao lado da família (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Letícia Batista, de 33 anos, natural de Belém, mas residente em Ribeirão Preto (SP) há 10 anos, também estava no terminal rodoviário com os dois filhos Emanuelly Moraes de 6 anos e Luís Felipe Moraes, de 1 ano e 10 meses. Ela veio passar o Natal com a mãe Rosi Batista, de 57 anos, em Barcarena e agora segue para Capanema, onde se reunirá com o avô e o resto da família para o Réveillon. “Faz quatro anos que não vou para Capanema. Estou muito ansiosa para vê-los novamente. Ficaremos até o dia 10 de janeiro antes de voltarmos para São Paulo”, afirmou.

Letícia Batista, dona de casa, de 33 anos, natural de Belém (PA), mas residente em Ribeirão Preto (SP), está viajando com a mãe, Rosi Batista, de 57 anos, e com os dois filhos, Emanuelly Moraes, de 6 anos, e Luís Felipe Moraes, de 1 ano e 10 meses, para passar o Réveillon ao lado da familia, em Capanema (PA) (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Terminal Hidroviário de Belém

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) diz que são esperadas cerca de 30 mil pessoas, entre embarques e desembarques, no Terminal Hidroviário de Belém no período de festas de final de ano. Para as festividades de final de ano, os municípios mais procurados por passageiros no THB são para Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras.

A CPH informou que o site da companhia possui todas as datas e horários de embarques e desembarques saindo do Terminal Hidroviário de Belém. www.cph.pa.gov.br.

Aeroporto Internacional de Belém

A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belém, Norte da Amazônia Airports (NOA), informou que, entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 04 de janeiro de 2025, a expectativa é de que 85 mil passageiros embarquem e desembarquem nos 640 voos programados para o empreendimento. A projeção representa aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ainda de acordo com a concessionária, além das operações regulares para 22 destinos nacionais e 4 internacionais, a Azul Linhas Aéreas prevê a oferta de 15 voos extras, sendo 6 operações para Fortaleza (CE), 5 para Manaus (AM), 3 para Santarém (PA), além de um voo adicional para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Os destinos nacionais mais procurados pelos viajantes são, segundo a NOA, são respectivamente: São Paulo (SP), Brasília (DF), Macapá (AP) e Manaus (AM). Já nos internacionais, destacamos Lisboa (Portugal), Fort Lauderdale (EUA), Paramaribo (Suriname) e Caiena (Guiana Francesa).