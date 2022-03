Ananindeua registra alta procura em dia de multivacinação para crianças

Pais e responsáveis aguardavam cedo pelo início da Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes com vacinas de rotina atrasadas, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS), no Centro de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A ação, que visa atualizar o calendário vacinal desse público, começou às 8h e deve encerrar ao meio-dia deste sábado (12).

Para Julia Bragança, 40 anos, a campanha foi uma ótima oportunidade para atualizar uma das vacinas que faltava para a sua filha Juliana Braga, 7 anos. “Minha filha precisava tomar a vacina pentavalente que estava atrasada. Eu já havia tentado vaciná-la umas três vezes, porém nunca conseguia. Agora finalmente conseguimos atualizar a carteira de vacinação dela”, disse a mãe da criança.

Julia conta que soube sobre a campanha de multivacinação na sexta-feira (11), um dia antes, e se organizou para levar também a outra filha, Naiana Bragança, de 11 anos. Ela afirma que cuidar da saúde das filhas é uma prioridade. “Eu ainda vou trabalhar hoje, mas não podia deixar de trazê-las aqui. Por isso acordamos cedo, fomos uma das primeiras famílias a serem atendidas. Elas são prioridade na minha vida”, afirmou.

José Moutinho, 4 anos, filho de Danielly Moutinho, 39 anos, estava com a vacina para febre amarela atrasada. A mãe contou que na época da vacinação, o menino estava doente e não poderia ser vacinado. “Acho muito importante ações como essa, pois hoje vamos regularizar a vacinação do meu filho. Facilitou também pela campanha ser realizada em um sábado, já que durante a semana fica um pouco complicado para quem tem que trabalhar poder trazer os filhos para serem vacinados”, comentou.

Após serem vacinadas, as crianças ganharam brindes como balões, pipocas e pirulitos. Segundo Ana Benjamim, gerente da UBS Centro, essa é uma forma de humanizar o atendimento ao público infantojuvenil. “Decidimos fazer essa iniciativa para deixar as crianças encorajadas a. Nós também tiramos fotos delas com coroas de príncipes e princesas. Os pais gostaram da ideia”, contou a gerente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foram disponibilizadas para atualização do calendário vacinal, as seguintes vacinas: VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Pneumocócica 10-Valente, Meningocócica C e ACWY, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), DTP (Tríplice Bacteriana), Hepatite A e B, HPV Quadrivalente (Papilomavírus Humano), Rotavírus, Varicela e DTPA.