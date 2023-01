Ananindeua: pista que liga o Guajará à Cidade Nova é parcialmente liberada nesta segunda-feira (9)

A avenida Ananin, que liga o Guajará e a Cidade Nova, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, tem tráfego parcialmente liberado a partir desta segunda-feira (9). A via passa por obra de terraplanagem e pavimentação, executada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

O trecho liberado vai do terminal de cargas ao canal Maguariaçu, onde ficam localizados os condomínios residenciais Ilhas do Pará, Rios do Pará e Maguariaçu. As duas vias da pista receberam a primeira camada de asfalto, segundo o núcleo. As obras estão com 40% de avanço entre a BR-316 e a avenida Guajará, e totalizam um invetimento de R$ 17 milhões do Governo do Estado.

“A implantação da avenida Ananin requer um redimensionamento do que existia de infraestrutura, uma vez que a infraestrutura antiga não foi dimensionada para atender o tráfego que a avenida Ananin passará a ter”, afirma o diretor geral do NGTM, o engenheiro Eduardo Ribeiro.

A Ananin começou a receber as primeiras camadas de asfalto no início de dezembro de 2022. O objetivo é que a avenida se torne uma rota alternativa para desvio do tráfego da BR-316, que também passa por obras. A via será conectada ao novo viaduto da BR, que está em construção no km 7 da rodovia.