Ananindeua segue vacinação com bivalente nesta segunda (6); veja os pontos de imunização

O município de Ananindeua prossegue com a primeira fase de aplicação da vacina bivalente contra a covid-19, iniciada no dia 1º. Nesta primeira etapa serão imunizadas pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (12 anos ou mais), abrigados e trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, que tenham tomado no mínimo duas doses da vacina monovalente e estejam com intervalo de no mínimo 4 meses após a última aplicação.