Ananindeua antecipa vacinação de idosos para este sábado

Idosos não acamados, com 90 anos de idade, no Município de Ananindeua, podem receber a vacina contra a covid-19 neste sábado (6) em uma das dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) escolhidas pela Prefeitura Municipal. Essa informação foi dada pela gestão municipal nesta sexta-feira (5), e o serviço integra a programação de vacinação contra o novo coronavírus no segundo maior município do Pará. Por entender que imunizar a melhor idade é prioridade, o prefeito Daniel Santos antecipou este ciclo de vacinação em dois dias.

Os idosos em questão poderão ser vacinados na: UBS Júlia Seffer, UBS da Guanabara, UBS Águas Brancas, UBS do Aurá, UBS do Distrito Industrial, UBS do PAAR, UBS Paulo Frota, UBS do Uirapuru, UBS do Coqueiro e a UBS do Jaderlândia. A Unama-BR, a partir de segunda-feira (8), vai funcionar como posto de vacinação, no esquema de drive thru.

Em campo

A vacinação será de forma escalonada: neste sábado, os pacientes de 90 anos; no domingo (7), aqueles de 89 anos; na segunda-feira (8), os de 88 anos, e, assim, sucessivamente.

O objetivo é ampliar a campanha e vacinar todos os idosos de Ananindeua, como informa a Prefeitura. O horário de funcionamento das unidades será das 8h às 17h, com exceção no domingo, que será das 8h às 14h.

Acamados

Desde quinta-feira (4), Ananindeua vem imunizando idosos acamados acima de 69 anos, em programação que segue até este domingo. Os familiares dessas pessoas devem procurar por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de 8h as 12h, munidos do RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência da pessoa idosa. Será agendada a visita de técnicos da Saúde de Ananindeua para que a vacinação ocorra no domicílio.

"Esperamos e chegou o dia dela receber essa vacina. Eu estou muito satisfeito, muito feliz. Agora estou esperando chegar a minha vez", disse José Ribeiro, esposo da dona Celeste Campos, de 83 que foi imunizada nesta sexta-feira em Ananindeua

O município recebeu da Sespa 6.720 doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Dessas 4.116 doses já foram aplicadas até às 16h11 desta sexta-feira. Entre os idosos acamados, até o momento, foram imunizados 154.