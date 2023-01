Alunos que perderam pré-matrícula da rede estadual de ensino ainda podem acessar vagas 

Os estudantes que desejam ingressar na rede pública estadual de ensino, mas perderam a pré-matrícula, ainda podem acessar as vagas disponíveis a partir desta segunda-feira (30). Basta verificar no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) as unidades que ainda possuem vagas disponíveis e se dirigir a secretaria da escola desejada. Existem cerca de 105 mil vagas remanescentes a serem preenchidas. De acordo com o sistema da Seduc, das 180 mil vagas oferecidas no calendário letivo de 2023, cerca de 75 mil já foram preenchidas até o momento, em todas as regiões do Pará.

"O aluno novo, que perdeu esse prazo de pré-matrícula, ainda tem uma oportunidade para acessar uma vaga na rede estadual de ensino. Ele deve ir diretamente na escola e fazer essa matrícula, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem", explica Suely Dumont, coordenadora de Matrícula Escolar da Seduc.

O estudante pode consultar o número de vagas e as escolas disponíveis acessando o site da Seduc ou ligar na Central de Atendimento no número 0800.280.0078, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Documentação

Para realizar a matrícula, os alunos, pais ou responsáveis devem ficar atentos às documentações necessárias: original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; CPF e comprovante de residência atual; duas fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a Covid-19 (para alunos acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo), e a ressalva ou histórico escolar original.

Vale lembrar que a renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final. Para aqueles que desejam mudar de escola é necessário aguardar o lançamento das notas da 4ª avaliação para solicitar a documentação que permite a transferência para outra unidade escolar.

As aulas na rede estadual de ensino estão previstas para começar no dia 13 de fevereiro.

Saiba como consultar as vagas disponíveis

Os estudantes podem acessar o site da Seduc ou ainda ligar na Central de Atendimento (0800.280.0078), de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, para verificar a disponibilidade de vagas.