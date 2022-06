Alenquer decreta situação de emergência por inundações; 11.400 pessoas foram afetadas

A Prefeitura do Município de Alenquer, no oeste do Pará, decretou Situação de Emergência Nível 2, nesta terça-feira (7), por motivo da cheia no município que afetou aproximadamente 11.400 pessoas nos sete bairros da zona urbana e mais 50 comunidades rurais. O centro comercial da cidade foi invadido pelo Rio Surubiú.

O levantamento da defesa civil de Alenquer, apontou que existem 2.800 famílias afetadas em 7 bairros da zona urbana e 50 comunidades ribeirinhas da área de Várzea, somando o número de 11.400 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas no município.

O centro comercial da cidade também foi afetado, sendo invadido pelas águas do rio e gerando dificuldades de locomoção e prejuízos para os comerciantes.

Com a publicação do decreto, o município fica autorizado a iniciar processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.