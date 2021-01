Além das 124 mil vacinas da Coronavac, Pará recebe 48,6 mil doses exclusivas aos indígenas

O governador do estado, Helder Barbalho (MDB), acabou de anunciar no Twitter dele que o Estado terá agora o total de 173.240 mil doses da vacina CoronaVac. Destas, 48.680 vacinas são destinadas exclusivamente à população indígena. As demais 124.560 doses serão direcionadas aos grupos prioritários já anunciados no último dia 14 pelo governo do estado. São eles: profissionais da saúde, idosos, quilombolas e profissionais da segurança.

Pessoal, temos informações atualizadas do Governo Federal. Além das 124.560 doses de Coronavac disponibilizadas inicialmente ao Estado do Pará, estamos recebendo mais 48.680 vacinas, que serão destinadas exclusivamente à população indígena. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 18, 2021

LEIA MAIS:

- Avião da FAB com vacinas contra a covid-19 não pousará diretamente em Belém

- Pará recebe 124.560 doses da Coronavac; vacinação começa hoje

- Governadores se reúnem em São Paulo para receber doses da Coronavac

- Belém terá acesso a menos da metade das doses previstas antes contra a covid-19, diz prefeitura

Para deslanchar a campanha de vacinação, o governo do estado foi buscar em São Paulo as 173.240 doses da CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A previsão é que elas cheguem em Belém a partir das 15h30 desta segunda (18).

Além da Coronavac como uso emergencial, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, autorizou, neste domingo (17), o uso da vacina de Oxford, AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).