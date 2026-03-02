Capa Jornal Amazônia
Pará

Águas do Pará amplia atuação para 22 municípios e atende mais 419 mil paraenses

Serviços iniciam nesta segunda (2) com ações focadas na melhoria contínua da qualidade e regularidade do abastecimento de água nos municípios

O novo pacote inclui cidades como Tucuruí, Benevides, São Miguel do Guamá e Curralinho (Foto: Rodrigo Pinheiro | Agência Pará)

A partir desta segunda-feira (2), a concessionária Águas do Pará amplia sua área de atuação no estado ao assumir os serviços de abastecimento em mais 22 municípios, passando a atender, ao todo, mais 419 mil paraenses. Com a chegada nessas cidades, a concessionária avança na universalização dos serviços de água e esgoto, que reflete em benefícios para a população. O novo pacote inclui cidades como Tucuruí, Benevides, São Miguel do Guamá e Curralinho.

A empresa assume integralmente a operação, incluindo captação, tratamento, distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. Já neste início do trabalho, a Águas do Pará vai realizar uma série de adequações e reformas, de forma gradativa, para revitalizar os sistemas recebidos. Essa realidade foi um dos fatores também determinantes para a definição das prioridades de investimento nos municípios.

Somados, os investimentos nessas 22 cidades chegam a mais de R$ 67 milhões, que serão aplicados ao longo do primeiro ano de operação em ações com foco na melhoria contínua da qualidade e regularidade do abastecimento de água nos municípios. As intervenções vão de limpeza e perfuração de poços e implantação de sistemas de tratamento de água até reformas nos sistemas elétrico e mecânico.

“Nós sabemos que cada cidade tem um desafio diferente. Por isso, nossas equipes já entram trabalhando naquilo que é mais urgente para o morador, como aumentar a disponibilidade e a qualidade de água nas torneiras. Nosso compromisso é levar mais saúde e qualidade de vida para as famílias paraenses”, afirma André Facó, diretor-presidente da Águas do Pará. Com a nova operação, a Águas do Pará passa a atuar em 86 municípios, atendendo a mais de quatro milhões de pessoas no estado.

Novos canais de atendimento

A partir de 2 de março os moradores dessas 22 cidades passam a contar com os canais de atendimento gratuitos e 24h da Águas do Pará. A concessionária disponibiliza o 0800 091 0091 para mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas, além do site aguasdopara.com.br e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS. Por esses canais, a população pode se informar sobre os serviços de abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgotamento sanitário.

Em outras 40 cidades paraenses, a Águas do Pará segue em operação assistida, período de transição durante o qual é realizado o mapeamento dos sistemas existentes, identificação das prioridades operacionais e desenvolvimento do plano de investimento, alinhado às metas contratuais. Durante a operação assistida nesses municípios, os atuais operadores de água e esgoto seguem trabalhando normalmente, incluindo com o atendimento aos clientes.

Universalização do saneamento

A Águas do Pará será responsável pelos serviços de água e esgotamento sanitário em 126 municípios do estado, beneficiando 5,5 milhões de pessoas. A meta é alcançar, até 2033, atendimento com abastecimento de água para 99% da população da Região Metropolitana de Belém, Marajó, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas. Já a universalização do esgotamento sanitário, com 90% de atendimento, deverá ser atingida até 2033 na Região Metropolitana de Belém e Marajó; e até 2039 nas regiões Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas.  Estão previstos mais de R$ 18,7 bilhões em investimentos durante os 40 anos de contrato – o maior investimento da história do saneamento na Amazônia Legal.

Serviço:

Nas 86 cidades onde opera, a Águas do Pará mantém canais diretos com a população 24 horas por dia, sete dias da semana, que são o 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e mensagens no WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS. Os paraenses também podem acompanhar as ações da concessionária por meio das redes sociais (@aguasdoparaoficial).

Relação dos 22 municípios onde a Águas do Pará inicia a operação em 2/03:

Brejo Grande do Araguaia, Goianésia do Pará, Nova Ipixuna, Palestina do Pará, Tucuruí, Ulianópolis, Cachoeira do Piriá, Maracanã, Santarém Novo, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Chaves, Curralinho, Gurupá, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Benevides, Bujaru, Santa Bárbara do Pará, Santo Antônio do Tauá, Bannach e Piçarra.

águas do pará começa a operar em mais 22 municípios e atende 419 mil pessoas

universalização do saneamento
Pará
