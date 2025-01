Água esverdeada intriga banhistas da praia de Alter do Chão, em Santarém; saiba o que houve

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o tom esverdeado das águas da praia de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. Internautas ficaram preocupação com a coloração das águas. “Fim dos tempos”, escreveu uma internauta. Outros ficaram especulados sobre o que pode ter deixado as águas daquela cor.

Em nota, divulgada nesta segunda-feira (6), a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), esclareceu sobre o fenômeno de esverdeamento das águas registrado, em Alter do Chão, neste fim de semana.

Esse fenômeno, conhecido como eutrofização, ocorre quando há o aumento da concentração de algas microscópicas. Neste caso, devido à ocorrência acelerada, é provável que o processo tenha causas antrópicas - ou seja, resultantes de ações humanas, como o lançamento de detritos industriais e domésticos.

A prefeitura também informou que, desde 2017, a Semma realiza estudos regulares de balneabilidade nas praias do município de Santarém, com a publicação de relatórios a cada quatro meses, que atestam a qualidade das águas para o uso recreativo. “Para garantir a continuidade do monitoramento e oferecer informações atualizadas à população, um novo ciclo de estudos será iniciado na próxima semana”, afirmou.