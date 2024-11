Praia de água verde: 'Mosqueiro é 8ª maravilha do mundo', diz morador; veja fotos

Além dos incêndios florestais, a falta de chuva continua contribuindo para outros fenômenos na ilha de Mosqueiro. Um deles, mudança de cor nas águas da ilha, no entanto, em vez de preocupar, entusiasma mesmo quem já mora por lá e está acostumado com as praias rotineiramente.

É o caso do aposentado Domingos Neto, de 68 anos. Para ele, Mosqueiro é a oitava maravilha do mundo. Ele descreve como as características do local são únicas no mundo, chegando a despertar dúvida em quem é de fora do país com tantos predicados:

"Quando a gente fala, principalmente para fora, como eu falo com os meus amigos de Portugal, que a gente tem uma praia de rio [tão grande] que a gente não vê o outro lado, que ainda tem ondas e uma época do ano fica verde, eles não acreditam. Isso aqui não existe em lugar nenhum do mundo. Mosqueiro é a oitava maravilha do mundo", admira-se Domingos.

O aposentado Domingos Neto é grande admirador da Ilha de Mosqueiro e seus fenômenos naturais (Igor Mota / O Liberal)

O aposentado não esconde o orgulho de morar em Mosqueiro e incentiva que mais pessoas frequentem a ilha para perceberem suas mudanças e fenômenos naturais:

"Eu adoro a ilha, principalmente nessa época que a água fica verde. Aqui tem influência da água do oceano, ainda mais nessa época quando a chuva vem menos. Toda essa região do Baixo Tocantins a água fica dessa cor, como se fosse uma água salgada. Precisamos que os paraenses se acostumem a vim para Mosqueiro, não só aos finais de semana, para aproveitar", afirma.

O vendedor Manuel Cunha reforça que a água verde em Mosqueiro é um fenômeno anual. (Igor Mota / O Liberal)

O vendedor Manuel Cunha, de 61 anos, que trabalha há 18 anos nas praias de Mosqueiro também reforça que o fenômeno das águas verdes e salgadas não é novo: "É normal quando chega esse período do fim do ano, todo ano fica verde e salgada. No inverno a água fica branca. É normal já, é a natureza né?".

A Redação Integrada de O Liberal foi ao local e constatou que, desde a ponte Sebastião R. de Oliveira, principal via de acesso para o distrito de Mosqueiro, já é possível observar a mudança na coloração da água. Até mesmo o cheiro da maresia remete a uma água mais salobra, sobretudo na Praia do Chapéu Virado - uma das mais famosas da região.

Veja registros de Mosqueiro desta quinta-feira (7/11):

