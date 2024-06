Agência da ONU para Refugiados divulga dados globais sobre refugiados em Belém

A Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) realizará nesta quinta-feira (20), às 11h00, um encontro com jornalistas na sede do ACNUR em Belém para apresentar os principais dados do relatório Tendências Globais. O evento faz parte das atividades do Dia Mundial do Refugiado, comemorado em 20 de junho.

Além da apresentação dos dados, o ACNUR divulgará um calendário de pautas para cobertura jornalística ao longo de 2024, abordando temas locais, nacionais e globais. O destaque do evento é o seminário “Mudanças Climáticas, Deslocamento e Direitos Humanos: contribuições à elaboração de políticas públicas”, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de junho, com a participação de representantes do ACNUR e de governos federal, estadual e municipal, além de outras instituições.

O encontro será realizado no escritório compartilhado das Nações Unidas em Belém (Av. Nª Sra. de Nazaré, 871), das 11h00 às 12h30, e será conduzido pelo oficial de comunicação do ACNUR, Miguel Pachioni. Inscrições devem ser confirmadas pelo email: pachioni@unhcr.org.

Atuação do ACNUR em Belém

Desde abril de 2019, o ACNUR está presente no Estado do Pará para apoiar autoridades municipais e estaduais na resposta humanitária ao aumento da chegada de refugiados e migrantes venezuelanos, especialmente indígenas da etnia Warao. A atuação do ACNUR em Belém inclui sensibilização e defesa, fortalecimento de capacidades em proteção a refugiados e solicitantes de refúgio, e apoio técnico e operacional em proteção e meios de vida.

O ACNUR adota uma metodologia de proteção de base comunitária, desenvolvendo ferramentas de comunicação culturalmente sensíveis para fortalecer os núcleos familiares indígenas, fornecendo informações necessárias para sua integração nas comunidades de acolhida.

Em 2024, o tema do Dia Mundial do Refugiado é “Esperança longe de casa: por um mundo inclusivo com as pessoas refugiadas”, refletindo a busca por soluções para a integração de refugiados nas sociedades de acolhida, promovendo sua inclusão e oportunidades para contribuírem para o desenvolvimento local.