Aeroporto de Santarém é fechado para pousos e decolagens por causa de fumaça

O Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, de Santarém, no oeste do Pará, fechou neste sábado (30/11), a partir das 9h para operações por instrumentos. A baixa visibilidade causada pela fumaça ocorre desde a meia-noite de sábado. Pela manhã, o aeroporto de Santarém foi fechado para pousos e decolagens, mesmo que seja em operação por instrumento.

Os voos previstos para essa manhã foram suspensos até que a visibilidade esteja em conformidade com os padrões de segurança, podendo ser reaberto assim que a fumaça se dissipar a níveis toleráveis para a aviação.

Desde o dia 18 de outubro, a cidade de Santarém tem sofrido com a fumaça. Diversos bairros tem amanhecido encobertos, e o forte cheiro de queimadas deixa a população apreensiva há mais de 45 dias. Os incêndios são agravados pela falta de chuvas e pela seca severa na região Amazônica.

Na última segunda-feira (25/11), o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, decretou situação de emergência ambiental no município do Oeste do Pará. O decreto nº 698/2024, válido por 180 dias, proíbe o uso de fogo para qualquer finalidade, incluindo limpeza e manejo de áreas, em todo território municipal. A medida foi tomada em razão da deterioração da qualidade do ar, agravada pelas queimadas que têm atingido a região e impactado a saúde da população, com aumento de doenças respiratórias.

Já na última sexta-feira (29/11), o governador Helder Barbalho apresentou reforços no combate aos incêndios florestais em Santarém. Chegarão neste sábado oito novos caminhões entregues para o município. A frota se juntará a mais quatro caminhões e dois helicópteros que já estão combatendo o fogo em Santarém. Também há previsão de visita do governador Helder Barbalho ao município para reforçar as ações.