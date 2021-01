Aeronave abastecida com doses da Coronavac parte rumo a Belém; veja

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) saiu, por volta das 11h30 desta segunda-feira (18), de São Paulo rumo ao Pará, com as 124.260 doses da Coronavac, a vacina contra a covid-19 do instituto Butantan (SP) em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) registrou a partida do voo, que deve chegar por volta das 15h30 em Belém.

“’Tá’ chegando a vacina”, disse ele no vídeo divulgado nas redes sociais.

A primeira dose da imunização no Estado deve ser aplicada ainda hoje, conforme anunciado pelo governo. Trata-se de um profissional da saúde do Hospital de Campanha de Belém, instalado no Hangar Centro de Convenções. A vacinação ocorre após coletiva de imprensa realizada pelo governador às 17h, transmitida ao vivo do Hangar.

No Pará, o primeiro grupo a ser imunizado serão os profissionais de saúde. Nas remessas seguintes, indígenas e pessoas que estão em asilos e casas de cuidados também serão incluídos, conforme anunciado pelo governo do Estado. O plano de vacinação agrega, ainda, profissionais da segurança pública, idosos acima de 80 anos e quilombolas.

“São 124 mil vacinas para que, ainda nesta segunda-feira (18), possamos começar a vacinação no nosso Estado”, disse o governador Helder Barbalho, em vídeo gravado direto do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo.