Advogado reage a assalto e é baleado em praia em Porto de Moz, no Baixo Xingu

Vítima de assalto no final da tarde de terça-feira (1º), o advogado Pablo Brunno Silveira de Lima acabou sendo baleado em uma praia no Município de Porto de Moz, região do Baixo Xingu, no Pará. Ele estava na Praia da Chácara, em uma mesa de bar com outras pessoas, quando dois homens chegaram ao local e anunciaram ao grupo. Pablo Brunno reagiu, entrando em luta contra um dos criminosos. Ocorre que o operador do Direito acabou sendo atingido por três disparos.

Ainda baleado, o advogado conseguiu segurar um dos assaltantes até a chegada da Polícia ao local do crime. O O outro assaltante conseguiu fugir, mas a Polícia já tem informações sobre a identidade dele e busca capturá-lo nas próximas horas.

Ferido

O advogado Pablo Brunno recebeu tiros nas costas. Ele foi levado inicialmente para o Hospital Municipal de Porto de Moz. Nesta quarta-feira (2), o advogado foi transferido para o Hospital Regional da Transamazônica, no Município de Altamira. Ele não corre risco de vida - o estado dele é considerado estável; passou por cirurgia e foram retirados projéteis do corpo da vítima.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Altamira emitiu nota informando que acompanha o caso, já fez um relato ao Comissão Estadual de Prerrogativas e está em contato com a Polícia. Uma equipe da Divisão de Homicídios deverá atuar no caso. (com informações do site "A Voz do Xingu"