Professores da UFPA fazem campanha por famílias do Amapá

Para fazer frente ao impacto da falta de energia elétrica e outros serviços básicos à população desde a noite do dia 3 deste mês, no estado vizinho do Amapá, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará (ADUFPA) promove uma Campanha de Solidariedade às Famílias do AP.

O diretor da ADUFPA, Gilberto Marques, orienta os docentes da UFPA e a comunidade em geral a depositarem qualquer valor no Banco do Brasil, Agência 130-9, Conta-corrente180000-0, em nome de Sâmela Ramos, CPF 852288262-20. Após o depósito, é importante mandar comprovante para o telefone da secretaria da ADUFPA: (91) 988830818.

A iniciativa tem apoio do Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), da CSP-Conlutas e da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

A interrupção do serviço de energia elétrica, como repassa a ADUPFA, atingiu 13 dos 16 municípios amapaenses e foi causada por um incêndio na subestação da empresa Isolux no último dia 3. A falta de energia elétrica tem impactado o funcionamento de mercados e caixas eletrônicos, suspendeu o abastecimento de água e tem afetado diretamente os hospitais em plena pandemia. Há falta de combustíveis no estado e muitos moradores estão incomunicáveis e com dificuldades para obter alimentação.

No último sábado, 7, parte do serviço foi restabelecido, mas ainda em sistema de rodízio, não conseguindo suprir as necessidades mínimas da população.