Adolescente é flagrada dirigindo na praia do Atalaia, em Salinópolis

Uma adolescente foi flagrada dirigindo na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, no nordeste paraense. As primeiras informações indicam que a menina estava aprendendo a dirigir. Um vídeo que circulou nas redes sociais, nesta quinta-feira (27), mostra a menina ao volante do veículo. Em outro trecho do vídeo, aparece um homem conduzindo o carro e fazendo manobras arriscadas, colocando em risco a vida de outras pessoas. Esse homem é, provavelmente, o pai da menina.

Uma senhora filmou tudo. Ela e as pessoas que a acompanhavam foram reclamar e acabaram agredidas por alguns trabalhadores na praia. Houve confusão generalizada. E, em dado momento, foram disparados tiros, provavelmente pela Polícia Militar, que foi chamada para controlar a situação. “Um cara desse é louco. Meu filho tá aqui. Vou chamar a polícia. Tu é doido é?”, diz a mulher que registrou as imagens. “Gente, esse carro tá fazendo 'cavalo de pau' aqui. Meu filho tá atravessando a praia”, afirmou ela, com medo de que houvesse um acidente na praia.

Em certo momento, ela vai caminhando até o carro - um Renault, com placas de Cuiabá (MT). E discute com uma mulher, que, no vídeo, diz ser a mãe da menina. A mulher que fez a filmagem falou das manobras arriscadas feitas por quem estava conduzindo o veículo. “Uma criança de 12 anos dirigindo carro”, completou a mulher que fez a imagem.

O Departamento de Trânsito do Estado informou que dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação é uma infração gravíssima, passível de multa de R$ 880,41 e retenção do veículo. Quando o condutor é menor de idade, a penalidade será aplicada ao proprietário do veículo, que também será responsabilizado por qualquer dano causado pelo motorista. “O Detran esclarece que nenhuma pessoa menor de idade pode conduzir veículo nem mesmo a título de aprendizagem, uma vez que as aulas práticas só são permitidas para pessoas acima de 18 anos e com todos os trâmites feitos no Detran e autoescola”, afirmou.

A Polícia Civil informou, na manhã desta quinta-feira, que, até aquele momento, o caso não havia sido registrado na Delegacia de Salinópolis. A Redação Integrada também entrou em contato com a Polícia Militar e com a Prefeitura de Salinópolis, e aguarda retorno.