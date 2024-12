Onde descartar celular, computador e TV: veja alternativas em Belém e regiões do Pará

Com o aumento do uso de dispositivos eletrônicos no cotidiano, o descarte correto dos resíduos eletrônicos tem se tornado uma preocupação crescente, especialmente em um momento em que a Amazônia está no centro das discussões ambientais, com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) prestes a ser realizada na região. Equipamentos como celulares, computadores e televisores, quando descartados de maneira inadequada, liberam substâncias tóxicas que podem prejudicar o meio ambiente e a saúde humana. Portanto, é fundamental que a população compreenda a importância do descarte correto desses materiais, para evitar danos irreversíveis à natureza.

Em Belém, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) tem se destacado no combate ao descarte incorreto de resíduos eletrônicos, realizando campanhas de conscientização e coleta nos seus diversos campi, com o apoio do Instituto Descarte Correto. Carla Linhares, engenheira ambiental da Uepa, enfatiza a necessidade de cuidar corretamente dos resíduos eletrônicos.

"O resíduo eletrônico é um material altamente contaminante, e por isso devemos buscar alternativas de descarte correto. O impacto desse resíduo no meio ambiente pode ser devastador”, destaca.

Carla Linhares, Engenheira Ambiental da Uepa (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O Impacto Ambiental do Lixo Eletrônico

O lixo eletrônico é composto por materiais que, quando não reciclados, podem liberar substâncias perigosas, como mercúrio, cádmio e chumbo, que contaminam o solo, a água e o ar. Esses materiais não apenas causam danos à fauna e flora, mas também afetam a saúde de quem entra em contato com eles, podendo gerar doenças graves como câncer e problemas neurológicos. Por isso, é essencial que a população se conscientize de como descartar esses materiais de maneira responsável.

Alternativas de descarte em Belém

Além das campanhas da Uepa, a cidade de Belém conta com outros pontos de descarte de resíduos eletrônicos. O Instituto Descarte Correto, que já é parceiro da universidade, também mantém um ponto de coleta fixo localizado na Travessa Barão do Triunfo, n° 4596, no bairro do Marco.

A Uepa e a parceria com o Instituto Descarte Correto

A Uepa tem realizado um trabalho importante no estado, com a campanha de coleta de resíduos eletrônicos, que neste ano já arrecadou cerca de 200 kg de materiais. A ação, que conta com a parceria do Instituto Descarte Correto, pretende dar uma destinação adequada aos resíduos recolhidos, enviando-os para o instituto que realiza a triagem e o reaproveitamento desses equipamentos.

Carla Linhares reforça a importância dessa parceria, explicando que, além de contribuir com a sustentabilidade, a ação também proporciona inclusão digital: “Os materiais que arrecadamos são enviados para o Instituto Descarte Correto, onde passam por recondicionamento e são reutilizados em projetos de inclusão digital para comunidades carentes”, afirma.

Expansão da campanha para os campi do interior

Com a intenção de alcançar um número maior de pessoas e ampliar o impacto da campanha, a Uepa está estendendo as ações para os campi do interior do estado. Em 2023, a universidade conseguiu arrecadar 101 kg de resíduos eletrônicos, e a meta para 2024 é aumentar esse número, atingindo todas as regiões do Pará. Além dos campi de Belém, pontos de coleta serão instalados em Santarém, Ananindeua e Igarapé-Açu, facilitando o descarte correto para a população local.

Serviço

Descarte de lixo eletrônico em Belém

Campus XXII (UEPA Ananindeua)

Data: 17 de dezembro das 9h às 15h

Endereço: Avenida Independência, S/N, ao lado da Usina da Paz do Icuí.

Instituto Descarte Correto

Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Endereço: Travessa Barão do Triunfo, n° 4596 – Marco.