Acesso à praia do Farol Velho deixa de ter vias de mão dupla; agentes do Detran orientam motoristas

O acesso à Praia do Farol Velho, em Salinópolis, Nordeste do Pará, está com nova sinalização. Agora, as duas principais vias paralelas da área, as ruas Verdes Mares e Celimar, deixaram de ter mão dupla, ficando com sentido único. A mudança deve resultar em maior fluidez ao trânsito, e as vias também passam a ser opções de estacionamento para quem não quer deixar o carro na areia.

Para orientar os motoristas que chegam ao local, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza desde sexta-feira, 22, uma ação educativa, enfatizando como trafegar de forma segura, obedecendo à sinalização horizontal e vertical do binário.

"A outra orientação é não estacionar nas rampas de acesso à praia e também quanto ao horário de maré cheia, para que o motorista observe a opção de saída da praia. Agora não é mais permitido deixar os veículos nesses acessos", informa o agente de Educação de Trânsito do Detran, João Veiga.

A sinalização do binário é uma obra do Projeto Sinalização Viária por Todo o Pará, realizado pelo governo do Estado por meio do Detran, em parceria com a Prefeitura de Salinópolis.